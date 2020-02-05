Електронна акцизна марка запрацює 14 лютого — Маркарова

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Середа, 5 лютого 2020, 00:45

Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що сервіс перевірки акцизних марок запрацює в режимі сканування телефоном з 14 лютого.

Джерело: пресслужба президента

Деталі: На нараді за участю президента, представників Кабінету Міністрів і Верховної Ради, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що у лютому має запрацювати сервіс перевірки акцизних марок.

Пряма мова: "З 14 лютого цей сервіс запрацює в режимі сканування телефоном… До 1 березня електронна марка в тестовому режимі буде запущена повністю. І після того як ми в тестовому режимі його вивчимо та опрацюємо протягом місяця, ми завершимо законопроект, який запрацює не в тестовому режимі, а повноцінно".

Деталі: У свою чергу президент Володимир Зеленський підкреслив важливість запровадження електронної акцизної марки та імплементації закону "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту", а також на лібералізації ринку.

Президент також очікує, що Кабінет Міністрів упродовж двох місяців ухвалить усі необхідні підзаконні акти та розпочне підготовку "Укрспирту" до приватизації.

Микола Донєв, УП
Теми: Мінфін приватизація


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