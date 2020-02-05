ООС: формування Російської Федерації здійснили 12 обстрілів

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Середа, 5 лютого 2020, 07:22

4 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п’ять обстрілів.

Сім ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 4 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї двічі відкривали вогонь по захисникам Новотроїцького.

За поточну добу втрат немає".

Теми: Донбас ООС Росія війна


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