У Кабміні може з’явитись віцепрем’єр з питань економіки: уже є кандидатури

В Офісі президента розглядають можливість створення посади віцепрем’єра з питань економіки-інвестицій-промисловості, уже навіть розглянули кілька кандидатур.

Джерело: співрозмовники УП у владі

Пряма мова: "Може з’явитись віцепрем’єр з питань економіки-інвестицій-промисловості. Міністра економіки Тимофія Милованова, якого не сприймає частина "Слуги народу", зачіпати не будуть, однак частково його сфери перейдуть під контроль профільного віцепрем’єра".

Деталі: За словами співрозмовника, кандидатом на цю позицію спочатку розглядали київського забудовника Ігоря Ніконова, однак із ним домовленості не пішли далі ідеї.

Згодом у президента Володимира Зеленського спробували залучити ексдепутата і міністра фінансів Віктора Пинзеника, який навчав "слуг народу" політичній грамотності у Трускавці. Однак Пинзеник на пропозицію не пристав.

Ще одним кандидатом джерела УП у владі називають Ростислава Шурму – колишнього гендиректора заводу "Запоріжсталь", що входить у холдинг Ріната Ахметова "Метінвест".

На останніх парламентських виборах Шурма балотувався за списками "Опозиційного блоку". Однак після програшу, він, начебто, відійшов від справ у "Метінвесті" і не працює на Ахметова.