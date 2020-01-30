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Боротьба за Київ: людей помічника Зеленського призначили у КМДА Кличка

Четвер, 30 січня 2020, 09:53
Боротьба за Київ: людей помічника Зеленського призначили у КМДА Кличка

Після того, як президент Володимир Зеленський передумав звільняти Віталія Кличка з посади голови Київської адміністрації, у столичну владу призначили двох людей, яких пов’язують з помічником президента Андрієм Єрмаком.

Джерело: стаття УП "Чемпіон міста. Як Кличко втримав Київ"

Пряма мова одного з впливових членів київської "Зе!команди": "Богдан пресував Кличка, той дуже напружений був. А потім прийшов Єрмак і каже, що все буде добре. Тепер Кличко швидко чує прохання Єрмака, Андрій буває в КМДА. Недавно замінили двох керівників, які відповідають за благоустрій у Києві. Обидва нові керівники – люди Єрмака".

Деталі: Мова йде про нових очільників департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулебу та в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка. Відзначається, що обоє пішли на підвищення на початку листопада, коли якраз і активізувались розмови Кличка з поміркованим крилом президентського оточення.

Сам Єрмак на запитання, яка його роль в історії примирення Кличка і Банкової, відповідати не захотів. 

А мер Києва визнав, що має справи з Єрмаком, але назвав їхні стосунки "робочими".

Крім того, за даними джерел УП, наразі "без публічного оголошення якогось союзу" відбувається спроба інтеграції друзів Кличка у владну команду.

Кажуть, що зараз на Банковій ведуться серйозні розмови про переформатування уряду. Серед іншого з подачі Єрмака обговорюється можливість призначення в Кабмін забудовника і ексзаступника Кличка Ігоря Ніконова, для якого можуть створити посаду віцепрем'єра з питань інвестицій.

Також уже знайшов собі місце роботи у новій владі й інший заступник Кличка і екссекретар Київради Олексій Резніков. Він став представником України у Мінській групі і був одним із дієвих членів української делегації на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. За даними УП, пропозиція залучити Резнікова надійшла саме від Єрмака.    

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Передісторія:

  • Офіс президента Володимира Зеленського домагався звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації з кінця липня 2019 року, але уряд Володимира Гройсмана відставку Кличка розглядати відмовився.
  • 4 вересня 2019 року новий КабмінОлексія Гончарука погодив звільнення Кличка. Мер Києва назвав це рішення незаконним.
  • За даними УП, восени команда Зеленського мала дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександра Ткаченка (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрія Холодова (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • За даними джерел УП, саме Єрмак нібито переконав Володимира Зеленського не звільняти Кличка з посади голови КМДА, як того вимагав голова Офісу президента Андрій Богдан.

Українська правда

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Теми: Віталій КличкоАндрій ЄрмакКиївЗеленський
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