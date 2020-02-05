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Нардепи пропонують заборонити фільми і музику без навушників в автобусах

Середа, 5 лютого 2020, 10:58
Нардепи пропонують заборонити фільми і музику без навушників в автобусах

Народні депутати подали законопроєкт про заборону відкритої трансляції в автобусах музики і фільмів.   

Джерело: Facebook-сторінка нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича, сайт ВР

Деталі: Законопроєкт №3006 який підтримали 15 нардепів з різних фракцій, забороняє транслювати в салоні автобуса музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Водночас дозволяється передача звуку через індивідуальні навушники пасажирів, а на салон лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Пряма мова В’ятровича: "Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроект №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.

Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу.

Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники".

Передісторія:

  • Останній великий скандал у ЗМІ щодо трансляції відео у автобусі відбувся 27 січня, коли водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу, і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон.
  • На знак протесту дівчата вийшли з автобуса.
  • Компанія-перевізник Winew і Bus Trans заявила, що шокована вчинком водіїв, вибачилась за "неприпустиму поведінку працівників фірми" і додала, що "подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому".

Українська правда

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Теми: автотранспорт
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