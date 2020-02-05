Нардепи пропонують заборонити фільми і музику без навушників в автобусах
Народні депутати подали законопроєкт про заборону відкритої трансляції в автобусах музики і фільмів.
Джерело: Facebook-сторінка нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича, сайт ВР
Деталі: Законопроєкт №3006 який підтримали 15 нардепів з різних фракцій, забороняє транслювати в салоні автобуса музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Водночас дозволяється передача звуку через індивідуальні навушники пасажирів, а на салон лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.
Пряма мова В’ятровича: "Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроект №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.
Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу.
Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники".
Передісторія:
- Останній великий скандал у ЗМІ щодо трансляції відео у автобусі відбувся 27 січня, коли водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу, і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон.
- На знак протесту дівчата вийшли з автобуса.
- Компанія-перевізник Winew і Bus Trans заявила, що шокована вчинком водіїв, вибачилась за "неприпустиму поведінку працівників фірми" і додала, що "подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому".