Народні депутати подали законопроєкт про заборону відкритої трансляції в автобусах музики і фільмів.

Джерело: Facebook-сторінка нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича, сайт ВР

Деталі: Законопроєкт №3006 який підтримали 15 нардепів з різних фракцій, забороняє транслювати в салоні автобуса музику, звук фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Водночас дозволяється передача звуку через індивідуальні навушники пасажирів, а на салон лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Пряма мова В’ятровича: "Разом з 15 колегами з різних фракцій зареєстрував законопроект №3006, покликаний покласти край акустичному насильству в пасажирському транспорті. Щиро дякую громадським організаціям, які порушили цю проблему у нещодавній заяві та колегам-депутатам, які усвідомлюють потребу захистити людей від нав’язливого звуку під час поїздок.

Ухваливши цей законопроєкт, парламент запровадить в Україні правила, які діють в усьому цивілізованому світі. Пасажири на всіх видах транспорту зможуть їхати в тиші, а не доводити водіям своє право не слухати звуки "шансону" чи якогось серіалу.

Трансляція звуку музики чи фільмів на пасажирських рейсах дозволятиметься лише через навушники".

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