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Водій нахамив пасажирам автобуса за прохання вимкнути російське кіно

Вівторок, 28 січня 2020, 10:01
Водій нахамив пасажирам автобуса за прохання вимкнути російське кіно

Водій автобуса, який їхав з Луцька до Києва, відмовився вимкнути російський серіал на прохання двох пасажирок рейсу, і почав штовхати дівчину, яка це знімала на телефон. На знак протесту дівчата вийшли з автобуса.

Джерело: пост члена українського волонтерського медбатальйону "Госпітальєри" Ярини Чорногуз та пост компанії-перевізника Winew і Bus Trans у Facebook, Hromadske

Пряма мова: "Щойно ми з Настею Конфедерат були змушені зупинити автобус фірми Busfor.ua, ФОП "Раб Т.Б'/bustrans", яким їхали з Луцька до Києва, на трасі через відмову водія вимкнути російський серіал.

Коли я підійшла та ввічливо попросила вимкнути російський серіал, аргументуючи це тим, що я недавно повернулася з зони бойових дій, з лютого їду туди знову, і мені гидко цілу ніч слухати телепродукт окупантів, водій це зробити відмовився.

Ми почали наполягати далі, Настя ввімкнула камеру на телефоні, після чого водій почав вибивати телефон у неї з рук".

Деталі: Інцидент стався ввечері 27 січня. Дівчата-волонтерки верталися з похорону волинського бійця Миколи Сорочука, який був хлопцем Чорногуз.

На відео чути, як водій каже, що "ніякі умови ніхто нам ставити не буде" і вимагає, щоб дівчата спитали думку щодо серіалу в інших пасажирів.  

На питання дівчат одна з пасажирок заявила, що їй байдуже, якою мовою фільм і що на війну вона нікого не посилала.  

Також Чорногуз розповіла, що ще перед поїздкою, яка була за квитками на 19:00, цей самий водій погрожував їм, що поїде без них, якщо вони не приїдуть на 18:30. Але попри це сам приїхав лише о 19:06.   

Вона закликала перевізника пояснити, чому на рейсах працюють водії, "які дозволяють собі так принижувати клієнтів і не поважати їхні права", а також повернути кошти за квитки.

Чорногуз нагадала, що її право "не чути російськомовний продукт окупанта в публічному просторі" захищає закон "Про функціонування української мови як державної".  

На повідомлення дівчини відреагувала компанія-перевізник Winew і Bus Trans.

Дослівно: "Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м’яко кажучи шоковані вчинком водіїв.

По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з’явився на екрані автобуса.

По-друге, що найбільше вразило нас, – це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини".

Деталі: Компанія вибачилась за "неприпустиму поведінку працівників фірми" і додала, що "подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому".

Дівчата доїхали до Києва автостопом.

У столиці кілька десятків осіб прийшли на зупинку, куди мав прибути перевізник, щоб зустріти водія. Але автобус туди не доїхав, а ймовірно зупинився для висадки пасажирів у іншому місці.

Перевізник у коментарі hromadske запевнив, що водія звільнять, як тільки він повернеться з рейсу, а пасажирам компенсують вартість квитків.

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Передісторія:

  • 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
  • 16 липня 2019 року закон набув чинності.
  • Він закріплює, що єдиною державною (офіційною) мовою в Україні є українська – і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
  • Публічне приниження чи зневажання української мови буде підставою для притягнення до юридичної відповідальності.

Українська правда

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Теми: Росіявійнателебаченнямова
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