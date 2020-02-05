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Зеленський заслухає звіт Кабміну в День закоханих

Середа, 5 лютого 2020, 11:56
Зеленський заслухає звіт Кабміну в День закоханих

Президент України Володимир Зеленський заслухає звіт Кабінету міністрів 14 лютого і після цього дасть повну оцінку роботі уряду.

Джерело: слова Зеленського під час відвідування Оболонського районного відділу Державної міграційної служби, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Звіт повністю буде 14 лютого, і тоді я зможу вам сказати своє остаточне враження. До 14 лютого є деякі речі, які вони повинні встигнути зробити".

Деталі: Зеленський уточнив, що наразі проводиться робота по кадровому посилення уряду, як за соціальною, так і за економічним напрямом: "Ми постійно проводимо зустрічі з різними фахівцями, економістами, юристами, що живуть як в Україні, так і з українцями, які працюють за кордоном. Я думаю, що за кілька тижнів ми закінчимо цей процес".

Що було раніше: 4 лютого джерела "Української правди" повідомили, що в Офісі президента розпочалися співбесіди з кандидатами на посади міністрів та віцепрем’єрів, які мають увійти в уряд.

За даними УП, у Зеленського розглядають можливість розділення двох чинних міністерств: з Мінекономіки можуть виокремити міністерство АПК, а з Міністерства культури, молоді і спорту виділити в окрему структуру Міністерство спорту.

Президент також має запитання до кількох міністрів, наприклад, до міністра окупованих територій. Їх можуть або замінити, або посилити за рахунок профільних віцепрем’єрів.

За інформацією УП, в уряді планується велике перезавантаження – призначатимуть нових заступників та радників.

Нагадаємо: 

  • 4 лютого Верховна Рада звільнила міністерку розвитку громад і територій Альону Бабак і призначила замість неї Дениса Шмигаля.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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