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Відтепер електронний підпис можна записати на ID-паспорт

Середа, 5 лютого 2020, 12:09
Відтепер електронний підпис можна записати на ID-паспорт

Міністерство внутрішніх справ та Державна міграційна служба презентували нову послугу – Кваліфікований електронний підпис на ID – карту.

Джерело: МВС

Пряма мова глави МВС Арсена Авакова: "Це можливе зчитування даних всіма операційними системами, перевірка достовірності даних, інструмент автоматизованої ідентифікації та використання у якості надійного захисту за рахунок електронного підпису.

Це означає, що ви можете користуватися електронними сервісами. Як державного органу, так і бізнесу. В тому числі реєструвати бізнес. З сьогоднішнього дня електронний підпис на ID – карту можна отримати безкоштовно".

Деталі: Зазначається, що ID–карта (так званий ID–паспорт – ред.) видається на основі Єдиного державного реєстру та має надійний захист, містить біометричні дані та дані обміну між всіма реєстрами.

Послуга доступна для громадян України, які досягли 18-річного віку. Термін дії сертифікатів ключів КЕП становитиме 2 роки.

 

Наразі послугу можна отримати двома способами: - одразу після отримання нової ID-картки – у територіальному підрозділі ДМС за місцем реєстрації особи; - записати на раніше видану ID-картку – у будь-якому територіальному підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації.

Для запису КЕП на чіп ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.

Зазначається, що оформлення КЕП та внесення його на чіп ID-картки не є обов’язковим і здійснюється за бажанням. Однак, в разі небажання власника ID-картки отримати таку послугу, він не зможе скористатися усіма перевагами електронного цифрового підпису.

Як повідомляє МВС, першим громадянином, який скористався новою послугою, став президент Володимир Зеленський. Кваліфікований електронний підпис було записано на новий паспорт у формі ID-картки глави держави, отриманий ним замість старого паспорта-книжечки.

 

Додатково: За два тижні МВС обіцяє презентувати фото-, відеофіксацію порушень на дорогах та електронний паспорту у смартфоні.  

Українська правда

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Теми: діджиталізаціяпаспортМВСтехнології
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