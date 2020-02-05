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Головний військовий храм Росії прикрасять фото Путіна і Зеленського – росЗМІ

Середа, 5 лютого 2020, 12:16
Володимир Зеленський на могилі діда

В оформленні комплексу головного храму Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть використані фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда президента України Володимира Зеленського разом з ним самим.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на "Відкриті медіа" і "МБХ медіа".

Деталі: За даними видання, фото батька президента Росії – учасника Другої світової війни Володимира Спиридоновича Путіна будуть розміщені на стінах галереї, що веде до храму. Галерею автори проєкту назвали "Дорогою пам'яті", вона має протяжність у 1418 кроків. Саме стільки днів, на їхню думку, тривала війна.

 

У галереї має з'явитися і фотографія діда президента України Володимира Зеленського. Причому на фото присутній і Зеленський-онук. На сайті проєкту її немає, але вказано, що фотографія пройшла модерацію.

 
Скріншот з сайту "Дороги пам'яті"

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що сам Путін не причетний до відбору фотографій, які будуть використані в галереї.

Для довідки: Головний храм Збройних сил має увійти в десятку найбільших православних храмів світу. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу стверджував, що його будівництво ведеться за рахунок добровільних пожертвувань.

У списку жертводавців багато відомих осіб, в тому числі російський військовий розвідник Анатолій Чепіга,  який, як стверджує слідство в Британії, під ім'ям Руслана Боширова брав участь в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері.

Згідно з даними фонду "Воскресіння", який збирає гроші, на храм було пожертвувано вже майже 3 мільярди рублів. При цьому Міноборони Росії витратить майже 25 мільйонів рублів на закупівлю ікон, мозаїки та меблів для храму. У жовтні минулого року Міноборони витратило 30 мільйонів на двері для храму.

Храм планується відкрити 9 травня 2020 року до 75-річчя з дня перемоги над нацизмом.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росія9 травняЗеленськийПутінпропаганда
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