Питної води в анексованому Сімферополі залишилося на 100 днів – окупанти

За словами так званого голови Держкомітету з водного господарства та меліорації Криму Ігоря Вайля, питної води в окупованому Сімферополі залишилося максимум на 90-100 днів.

Джерело: "Крим.Реалії"

Пряма мова: "Води залишається на 100 днів, а з урахуванням того, що сьогодні 722 тисяч кубометрів прийшло, а витрата 140 тисяч, вже 104 дні.

У зв'язку з недостатньою кількістю опадів у трьох водосховищах, з яких вода подається в Сімферопіль, накопичено на 25-28 мільйонів кубометрів води менше торішнього рівня.

Ситуація не критична, але напружена. У зв'язку з цим необхідно забезпечити раціональне використання наявного ресурсу".

Деталі: Також відомо, що підконтрольна Росії влада Сімферополя планує погодинно подавати воду жителям міста через нестачу.

За словами так званої глави адміністрації Сімферополя Олени Проценко, обмеження подачі води торкнеться як багатоквартирних будинків, так і приватного сектора, крім соціально-значущих об'єктів.

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