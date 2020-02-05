Уряд призначив в.о. голови "Укрзалізниці"
Уряд призначив Марчека Желька виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця".
Джерело: Розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого.
Деталі: Желько був членом правління АТ "Укрзалізниця".
Деталі: Желько був членом правління АТ "Укрзалізниця".
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Передісторія:
- Попередній голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
- 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.
- 3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".
- Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".
- 30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.