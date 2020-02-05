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Уряд призначив в.о. голови "Укрзалізниці"

Середа, 5 лютого 2020, 13:07
Марчек Желько

Уряд призначив Желька Марчека виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця".

Джерело: Розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого

Деталі: Марчек з 24.06.2016 року був членом правління АТ "Укрзалізниця".

Желько здобув освіту у Словенії, є дипломованим економістом.

Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

У 2007 – 2013 роках обіймав посаду директора з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь".

У 2013 – 2014 роках був директором з персоналу групи Starlightmedia, а в 2014 – 2015 роках – незалежним членом наглядової ради "Укрросметалл".

Згідно із щорічною декларацією Марчека за 2018 рік, в його власності є  5 годинників на загальну суму близько 200 тисяч гривен, Mercedes 2012 року за 1 млн 160 тисяч грн, квартири в Україні і Сербії.

За 2018 рік він задекларував 4 мільйони 759 тисяч грн. зарплати за основним місцем роботи.

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Передісторія:

  • Попередній голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
  • 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.
  • 3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".
  • Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини". 
  • 30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.

Українська правда

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Теми: УкрзалізницяКабінет міністрів
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