Уряд призначив в.о. голови "Укрзалізниці"

Уряд призначив Желька Марчека виконуючого обов’язків голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця".

Джерело: Розпорядження Кабінету міністрів від 5 лютого

Деталі: Марчек з 24.06.2016 року був членом правління АТ "Укрзалізниця".

Желько здобув освіту у Словенії, є дипломованим економістом.

Майже тринадцять років обіймав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії. Брав участь у проекті реформуванні HR-напрямку в компанії "Нова Пошта".

У 2007 – 2013 роках обіймав посаду директора з персоналу ПАТ "Дніпроспецсталь".

У 2013 – 2014 роках був директором з персоналу групи Starlightmedia, а в 2014 – 2015 роках – незалежним членом наглядової ради "Укрросметалл".

Згідно із щорічною декларацією Марчека за 2018 рік, в його власності є 5 годинників на загальну суму близько 200 тисяч гривен, Mercedes 2012 року за 1 млн 160 тисяч грн, квартири в Україні і Сербії.

За 2018 рік він задекларував 4 мільйони 759 тисяч грн. зарплати за основним місцем роботи.

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