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Рада посилила штрафи за пожежі в лісах

Середа, 5 лютого 2020, 14:05
Рада посилила штрафи за пожежі в лісах

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №1149 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У першому читанні на засіданні 5 лютого законопроект підтримали 352 народних депутати.

Після цього автор законопроєкту, позафракційний народний депутат Дмитро Шпенов запропонував прийняти документ в цілому.

У цілому проєкт закону підтримали 322 народних депутатів.

Законопроєкт вносить зміни в ст.77 КУпАП, збільшуючи штраф за порушення пожежної безпеки в лісах з 5 до 25 не оподатковуваних мінімумів доходів громадян. Максимальне покарання за таку провину також зростає – з 15 до 50 не оподатковуваних мінімумів.

Відповідно до закону, покарання за знищення лісу внаслідок необережного поводження з вогнем зростає до 50-100 неоподатковуваних мінімумів (було від 15 до 50).

Що було раніше: 29 січня прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів у десятки разів підвищив штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Тепер максимальний штраф становитиме 8500 гривень.

Теми: Верховна Радазаконодавствопожежаштрафи
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