Уряд підвищив штрафи за порушення вимог пожежної безпеки

Кабінет міністрів у десятки разів підвищує штрафи за порушення вимог пожежної та техногенної безпеки. Тепер максимальний штраф становитиме 8500 грн.

Джерело: telegram-канал прем’єр-міністра Олексія Гончарука

Пряма мова: "До цього штраф за порушення вимог пожежної безпеки становив для громадян від 8,5 до 119 гривень, а для посадових осіб — від 34 до 170 гривень.

Такого "покарання" недостатньо для того, щоби мотивувати до виконання безпекових правил".

Деталі: Відтепер мінімальний штраф за адміністративні правопорушення складатиме 510 грн, а максимальний — 8500 грн.

Також підвищується штраф за завідомо неправдивий виклик поліції, "швидкої" або аварійних служб — він становитиме від 3400 до 10200 гривень.

Крім того запроваджується кримінальна відповідальність за порушення вимог техногенної безпеки, що призвело до аварії чи іншої небезпечної події з тяжкими наслідками.

Прем’єр-міністр сподівається, що посилення відповідальності має підвищити рівень правової і громадянської свідомості посадових осіб і громадян, а також зменшити кількість правопорушень, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей.

Він також повідомив, що уряд опрацьовує питання про обов’язкове виділення коштів в державному та місцевих бюджетах на цільові заходи протипожежної безпеки, спрямовані на зниження ризику пожеж у громадських та адміністративних будівлях закладів освіти, охорони здоров’я та інших.