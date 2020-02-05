Рада провалила закон про пенсії жителям окупованих територій

Верховна Рада провалила в першому читанні голосування за законопроєкт про виплату пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: засідання Верховної Ради 5 лютого

Деталі: за законопроект №2083-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію" віддали свої голоси 184 народних депутата.

Заступник міністра фінансів Юрій Джигир від імені уряду запропонував відправити документ на доопрацювання, оскільки в державному бюджеті не передбачені витрати на його реалізацію. Йдеться про додаткові 115 млрд грн щорічно.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект №2083-д покликаний врегулювати особливий режим і порядок отримання пенсій для пенсіонерів, які залишилися проживати на тимчасово окупованих територіях України.

Він повинен спростити процедуру підтвердження права на виплату пенсій і її розмір особам, які мають право на пенсії і змушені були залишити або покинути своє місце проживання в результаті або щоб уникнути негативних наслідків збройного конфлікту і тимчасової окупації. Тобто таким людям не обов'язково буде для цього надавати паперові документи.

Після провалу законопроекту 2083-д, депутати голосували за прийняття або відхилення базового документа №2083. Його підтримали 155 депутатів.

Верховна Рада вирішила відправити проект закону №2083 на доопрацювання. За це віддали свої голоси 314 депутатів.