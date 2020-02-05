Джепарова: Російські ЗМІ підхопили маніпуляцію щодо слів Помпео про Крим

Колишня перша заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джепарова заперечує, що держсекретар США Майк Помпео під час зустрічі у Києві 31 січня дав зрозуміти, що міжнародне співтовариство вважає Крим "втраченим".

Джерело: Facebook-пости Джепарової, що стали реакцією на матеріал НВ та публікації російських ЗМІ

Пряма мова Еміне Джепарової: "Російські ЗМІ підхопили неякісний (в частині Криму) матеріал НВ щодо зустрічі із Помпео і далі із "сенсаційними" заголовками несуть ту "правду", в яку самі хочуть вірити".

Деталі: Помпео 31 січня у Києві зустрівся з президентом, міністром оборони, головою МЗС, а також поспілкувався 1,5 години з представниками антикорупційної спільноти, кримською активісткою Еміне Джапаровою та президентом Американської торгової палати.

Видання НВ з посиланням на учасників півторагодинної зустрічі писало, що там ішлося і про Крим. І нібито після прохання Джепарової тримати Крим у фокусі зовнішньої політики США, а також допомогти з організацією конференції щодо кримського питання у Вашингтоні, у Помпео була така реакція, ніби "у нього дещо інші пріоритети, ніж конференція щодо Криму".

Пряма мова Олени Трегуб, генсекретаря Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони, заснованого "Transparency International": "Він (Помпео) сказав, що Крим втрачено, і світові гравці чудово розуміють, що Крим втрачено, і що Україна могла віддати Крим, а Росія – це не та країна, у якої щось можна забрати".

Пізніше Трегуб звернулася до редакції НВ, щоб уточнити сказане Помпео. За її словами, держсекретар дав зрозуміти, що міжнародне співтовариство вважає Крим втраченим, – і на зустрічі власне й обговорювали, як тримати Крим на порядку денному.

Коментар Джепарової: "Медійна маніпуляція, на кштал цієї, є неприпустимою. Як учасник зустрічі маю наголосити, що вираз обличчя держсекретаря США жодним чином не демонстрував те, про що йдеться в статті, а також від нього не лунали ті слова, які наводить ЗМІ".

Інші подробиці: Джепарова наголосила, що на зустрічі говорили про реформи та антикорупцію, інвестиції та бізнес. Питання про Крим вона справді порушувала, але не вважає етичним передавати слова державного секретаря щодо цього – вважає, що це має зробити посольство США чи Держдеп.

Джепарова наголосила, що офіційні позиція США щодо анексії Криму є чіткою, вона зафіксована в багатьох міжнародних документах і жодним чином не змінилася "попри спроби російської пропаганди видавати бажане за дійсне".

Джепарова додала, що НВ не зверталося до неї по коментар щодо зустрічі за участю Помпео.

"Українська правда" звернулася до посольства США в Києві по коментар.