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Майк Помпео прибув до Києва

Четвер, 30 січня 2020, 22:06
Майк Помпео прибув до Києва

Державний секретар США Майк Помпео в четвер увечері прибув з офіційним візитом до Києва.

Джерело: заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок, посольство США в Україні

Пряма мова Помпео: "Приємно бути в Києві. Підтримка України з боку США є непохитною, і я маю намір підкреслити це під час зустрічі з українськими високопосадовцями та обговорити з ними шляхи просування нашого стратегічного партнерства та зміцнення позицій України як вільної та демократичної держави".

Деталі: У п'ятницю Помпео зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайко, міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Також він візьме участь в церемонії покладання квітів до меморіалу "Стіна пам'яті загиблих за Україну" в Михайлівському золотоверхому монастирі.

 
 

Українська правда

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Теми: імпічментУкраїнаСШАТрампЗеленський
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