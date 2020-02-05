Держстат заступився за "перепис" населення від Дубілета

Державна служба статистики спростовує поширену у ЗМІ інформацію, нібито дані, які презентував у січні міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет щодо наявного населення в Україні, отримані шляхом простого множення.

Джерело: пресслужба Кабміну

Дослівно: "Оцінка чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року стала результатом експериментальних розрахунків за методологією, яка створювалася робочою групою.

Держстат спростовує інформацію щодо невиконання робіт з оцінки чисельності наявного населення України станом на 1 грудня 2019 року (по регіонах України) та отримання оцінки чисельності наявного населення України 37 млн 289 тис. осіб шляхом звичайних математичних операцій (множенням на 0,888)".

Деталі: У Держстаті вважають звинувачення у фальсифікації безпідставними.

У відомстві повідомили склад групи, яка працювала над "Оцінкою чисельності наявного населення України":

Володимир Саріогло – завідувач відділом моделювання соціально-економічних процесів і структур Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів;

Ігор Вернера – голова Державної служби статистики;

Костянтин Пацера – директор Analytical Boutique;

Марія Данюк– засновника проєкту "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах";

Олег Чертова – завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Павло Полікарчук – засновник проєкту "РЕЙТИНГ. Бізнес в офіційних цифрах".

Робота над отриманням оцінки, яку презентував 23 січня Дубілет, тривала із жовтня по грудень 2019 року.

Для результату укладачі отримали дані з Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування щодо осіб у віці більше 60 років; з Держреєстру актів цивільного стану громадян щодо осіб у віці до 14 років; з Держреєстру фізичних осіб — платників податків; від операторів мобільного зв'язку; щодо перетинання громадянами України та іноземцями державного кордону.

Крім того, проводилося статистичне спостереження щодо користування домогосподарствами послугами мобільного зв'язку і було отримано відповіді від 26,7 тис. домогосподарств.

Також дані реєстрів зрівнювали зі статево-віковою структурою населення, яку веде Держстат. При цьому враховувалися наявні зв'язки з даними щодо нарахування субсидій, звернень для перевірки кодів РНОКПП, дані щодо отримання громадянами доходів.

Інформацію про кількість абонентів мобільного зв’язку розраховували компанії Київстар, Vodafone та Lifecell окремо, але за спільною методикою, яка передбачала:

прив’язку абонентів до адміністративно-територіальної одиниці станом на лютий-березень 2019 року;

виключення із розрахунку: нових абонентів за зазначений часовий період, абонентів M2M/IoT, які були визначені на основі тарифного плану або за типом пристрою, та абонентів, для яких середня тривалість вхідних та вихідних дзвінків за цей період часу становила менше 10 с.

До того Дубілет також заперечив фальсифікацію оцінки чисельності населення України, здійсненої на підстав комбінованого аналізу, називаючи екстраполяцію одним із методів.

Чому це важливо: В незалежній Україні перепис населення проводився лише раз – у 2001 році (тоді нарахували 48 мільйонів 457 тисяч жителів). Згодом перепис шляхом обходу домівок весь час переносили (з 2011-го на 2012-й, 2013, 2016 та 2020-й роки).

Дмитро Дубілет виступає за те, що перепис населення можна замінити іншими підрахунками, спираючись на реєстри. Його аргументи: повноцінний перепис проводити дорого, а люди можуть не відкрити двері для опитування.

Експерти критикують підхід і методологію Дубілета, наполягаючи на справжньому переписі.

По суті, для оцінки населення аналітики припустили, що дані Держстату по всіх вікових групах збігаються з реальними на 88,8%, як співпали дані з Пенсійного фонду щодо пенсіонерів, – тож помножили їх на коефіцієнт 0,888. Експерти Socialdata вважають таку екстраполяцію неадекватною.

Цьому передувало: