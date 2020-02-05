Окупанти звинуватили кримчанина у спробі підірвати консульство РФ у Львові

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Середа, 5 лютого 2020, 17:03

Заарештованого в окупованому Криму проукраїнського активіста Олега Приходька звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.

Джерело: Крим.Реалії з посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова

Пряма мова: "Сьогодні під час ознайомлення з матеріалами, які слідчий долучив сьогодні в суді, в обгрунтуванні свого клопотання про продовження запобіжного заходу Олегу Приходько нам стало відомо, що Олегу Аркадійовичу ставлять у вину ще один епізод звинувачення по 205 статті. Слідство стверджує, що він нібито планував підірвати будинок генерального консульства Росії в місті Львів. Тобто у Олега Аркадійовича не виникає нової статті, а з'являється новий епізод звинувачення".

Деталі: Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт Приходько. Його будуть утримувати в СІЗО до 10 квітня.

Що було раніше:  9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.

Пізніше окупанти вивезли в невідомому напрямку дружину активіста.

Приходька звинуватили у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

18 жовтня стало відомо, що заарештованому Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО окупованого Сімферополя, де його тримають.

16 січня стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
  • Російські силовики не коментували обшук.
  • У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Теми: Крим окупація політв'язні


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