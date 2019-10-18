Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Проукраїнському активісту Приходьку в кримському СІЗО не віддають ліки

П'ятниця, 18 жовтня 2019, 15:41

Заарештованому проукраїнському активісту Олегу Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО окупованого Сімферополя, де його тримають.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на коментар адвоката Приходька Назіма Шейхмамбетова.

Пряма мова Шейхмамбетова: "Сьогодні мені вдалося зустрітися з Приходьком Олегом у СІЗО Сімферополя. Виглядає він задовільно, скарг на здоров'я у нього немає. Його досі тримають у карантинній камері, але за його інформацією, в найближчі дні переведуть в загальний блок.

Продуктову передачу від сім'ї він отримав. Олег Аркадійович має низку захворювань шлунково-кишкового тракту, також по лінії урології, і родичі зробили йому передачу в понеділок – окуляри і медикаменти. Однак ліки, з невідомих мені причин, йому не віддали. Причину будемо з'ясовувати в адміністрації СІЗО і в медслужбі".

Деталі: За його словами, якщо Приходько не отримає свої ліки, захист має намір оскаржити такі дії керівництва СІЗО.

Адвокат розказав, що Приходько подякував усім, хто його підтримує, він ще раз запевнив, що далекий від усіх злочинів, які йому інкримінують.

Пряма мова адвоката: "Він лише висловлював свою думку і залишається патріотом України. Окремо він наголосив на підтримці кримськотатарського народу, моральній та психологічній".

Що було раніше: 9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.

Пізніше стало відомо, що окупанти вивезли в невідомому напрямку і дружину активіста.

Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

Передісторія:

  • 8 лютого 2019 року співробітники кримського главку ФСБ провели обшук в Олега Приходька в селі Орехове Сакського району. Силовики вилучили в нього українську символіку, прапори партії "Свобода", червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери, техніку й домашні CD-диски.
  • Після обшуку Приходька повезли до Сімферополя, де допитували, розпитуючи про його діяльність і зв'язки на материковій частині України.
  • Російські силовики не коментували проведення обшуку у Приходька.
  • У червні 2016 року російські силовики затримували активіста за українські номерні знаки на автомобілі.

Теми: Кримокупаціяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Усі новини...
Крим
У Криму безпілотник пошкодив 4 адмінбудівлі – окупаційна "влада"
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
Останні новини
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також є ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
Усі новини...
Реклама: