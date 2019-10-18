Проукраїнському активісту Приходьку в кримському СІЗО не віддають ліки

Заарештованому проукраїнському активісту Олегу Приходьку не віддають медикаменти, які йому передали родичі в СІЗО окупованого Сімферополя, де його тримають.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на коментар адвоката Приходька Назіма Шейхмамбетова.

Пряма мова Шейхмамбетова: "Сьогодні мені вдалося зустрітися з Приходьком Олегом у СІЗО Сімферополя. Виглядає він задовільно, скарг на здоров'я у нього немає. Його досі тримають у карантинній камері, але за його інформацією, в найближчі дні переведуть в загальний блок.

Продуктову передачу від сім'ї він отримав. Олег Аркадійович має низку захворювань шлунково-кишкового тракту, також по лінії урології, і родичі зробили йому передачу в понеділок – окуляри і медикаменти. Однак ліки, з невідомих мені причин, йому не віддали. Причину будемо з'ясовувати в адміністрації СІЗО і в медслужбі".

Деталі: За його словами, якщо Приходько не отримає свої ліки, захист має намір оскаржити такі дії керівництва СІЗО.

Адвокат розказав, що Приходько подякував усім, хто його підтримує, він ще раз запевнив, що далекий від усіх злочинів, які йому інкримінують.

Пряма мова адвоката: "Він лише висловлював свою думку і залишається патріотом України. Окремо він наголосив на підтримці кримськотатарського народу, моральній та психологічній".

Що було раніше: 9 жовтня в анексованому Росією Криму був затриманий проукраїнський активіст з Сак Олег Приходько. 10 жовтня його "заарештували" на 2 місяці.

Пізніше стало відомо, що окупанти вивезли в невідомому напрямку і дружину активіста.

Співробітники ФСБ закидають Приходьку статті російського кримінального кодексу 223-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин) і 205 (терористичний акт). Пізніше стало відомо, що Приходька звинувачують у підготовці підриву будівлі міської адміністрації Сак.

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