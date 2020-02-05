Поліцейські запустили додаток для тих, хто потрапить в замет

Правоохоронці радять в умовах погіршення погоди користуватися мобільним додатком "My Pol", де можна автоматично передати свої дані та координати поліцейським.

Джерело: пресслужба Нацполіції

Дослівно: "Для виклику допомоги в умовах погіршення погоди радимо скористатися безкоштовним мобільним додатком "My Pol".

Він стане у нагоді тим, хто через негоду потрапив у скрутне становище та з якихось причин не може додзвонитися на телефони екстрених служб".

Деталі: "My Pol" - офіційний канал зв’язку між правоохоронними органами та громадянами, який за допомогою кнопки "Екстреного виклику" автоматично передає дані та координати заявника поліцейським.

У додатку є інформація про найближчі територіальні відділення поліції та медичні заклади і рекомендації щодо дій у тій чи іншій надзвичайній ситуації.

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