Сенат США визнав Трампа невинуватим за обома статтями імпічменту

Сенат США виправдав президента Дональда Трампа за обома статтями імпічменту - зловживанням владою та перешкоджанням роботі Конгресу.

Джерело: CNN

Деталі: За виправдання Трампа по першій статті імпічменту проголосували 52 сенатори, проти - 48.

За другою статтею 53 сенатори підтримали виправдання президента США.

Для оголошення імпічменту необхідно було 67 голосів.

Справу про імпічмент президента США офіційно оголосили закритою.

Невдовзі Трамп відреагував на голосування Конгресу публікацією відео у Твіттері.

Що передувало: 1 лютого Сенат США відхилив клопотання про залучення додаткових свідків та документів на суд у справі імпічменту президента Дональда Трампа.

За виклик свідків проголосувало 49 сенаторів, проти – 51.

Нагадаємо: