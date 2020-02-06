Зеленський заспокоював "слуг народу", що дострокових виборів не буде

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Четвер, 6 лютого 2020, 10:41

Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" пояснив, чому не буде розпускати Раду.

Джерело: кореспондент "Української правди", представники партії "Слуга народу"

Деталі: На засіданні фракції Зеленський заспокоював "слуг народу" щодо скорочення депутатів з 450 до 300. Президент запевняв фракцію, що скорочення депутатів робиться не під дострокові вибори.

Зеленський прямим текстом сказав, що не збирається розпускати Раду - мовляв, у цьому немає сенсу, тому що в наступному парламенті "Слуги народу" вже не зможуть самостійно сформувати більшість.

Що було раніше: 4 лютого Верховна Рада попередньо схвалила законопроєкт про зменшення конституційного складу Верховної Ради з 450 до 300 нардепів, та закріплення пропорційної виборчої системи.

Теми: Слуга народу Зеленський вибори Верховна Рада


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