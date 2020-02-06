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У Зеленського нові зміни у Кабміні обговорюють без Богдана

Четвер, 6 лютого 2020, 10:20
У Зеленського нові зміни у Кабміні обговорюють без Богдана

Офіс президента обговорює нові зміни у Кабміні і проводить співбесіди з кандидатами на міністерські крісла без голови ОПУ Андрія Богдана.

Джерело: стаття УП "ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука"

Дослівно: "На зустрічі 17 січня президент, окрім "другого шансу", дав прем'єру ще й пряму вказівку – підготувати ротацію в Кабміні. 1 лютого це завдання почало реалізовуватись.  В Офісі президента одного за одним приймали потенційних кандидатів на міністерські крісла. 

Цікаво, що на цих нарадах не було глави Офісу президента Андрія Богдана, чия участь у формуванні чинного складу уряду була ледь не ключовою".

Деталі: Відзначається, що перемовини з кандидатами у Кабмін вели президент Володимир Зеленський і прем’єр Олексій Гончарук. Допомагали їм у цьому перший помічник президента Сергій Шефір та позаштатний помічник Андрій Єрмак.

За даними УП, Богдан вирішив відсторонитись від роботи з Кабміном через конфлікт з Єрмаком.

Співрозмовники УП на Банковій розповіли, що Богдан після Нового року показово відійшов від багатьох справ. Він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради, а Гончаруку сказав розбиратись у своїх повноваженнях самому.

За даними УП, 1 лютого на Банковій проводили співбесіди з щонайменше кількома кандидатами на посади в оновленому уряді та чинними урядовцями: представником України у "Мінській групі" Олексієм Резніковим та головою парламентського комітету соцполітики Галиною Третьяковою. Також бачили на Банковій і віцепрем'єра з євроінтеграції Дмитра Кулебу.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийКабінет міністрівБогдан
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