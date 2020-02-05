Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МінТОТ може очолити ексзаступник Кличка

Середа, 5 лютого 2020, 08:31
МінТОТ може очолити ексзаступник Кличка

Офіс президента головним кандидатом посаду керівника Міністерства тимчасово окупованих територій бачить представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, ексзаступника мера Києва Олексія Резнікова.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента

Деталі: За словами джерел УП, спершу Резнікова розглядали як кандидата на посаду віцепрем’єра, який мав займатись питаннями окупованих територій. Ексзаступник Віталія Кличка приходив на співбесіду 1 лютого.

Однак, за даними УП, станом на тепер, у президента Володимира Зеленського вирішили не робити окремого віцепрем’єра окупованих територій, а натомість знову хочуть розділити Мінветеранів та МінТОТ. Останнє і має очолити Резніков.

Що було раніше: Олексій Резніков був заступником мера Києва Віталія Кличка і екссекретарем Київради. У вересні 2019 року він став представником України у Мінській групі і був одним із дієвих членів української делегації на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі. 

4 лютого міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відомство буде розділено.

ОПУ 4 лютого також повідомляв, що "відповідно до завдання президента, було ухвалено рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій".

Передісторія: 

  • Після того, як президент Володимир Зеленський передумав звільняти Віталія Кличка з посади голови Київської адміністрації, у столичну владу призначили двох людей, яких пов’язують з помічником президента Андрієм Єрмаком. Мова йде про нових очільників департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулебу та в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка.
  • Крім того, за даними джерел УП, наразі "без публічного оголошення якогось союзу" відбувається спроба інтеграції друзів Кличка у владну команду. Кажуть, що на Банковій ведуться серйозні розмови про переформатування уряду. Серед іншого з подачі Єрмака обговорюється можливість призначення в Кабмін забудовника і ексзаступника Кличка Ігоря Ніконова, для якого можуть створити посаду віцепрем'єра з питань інвестицій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Кабінет міністрівМінТОТОфіс президента
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд вніс зміни в роботу Prozorro Market: як працюватимуть закупівлі
Кабмін розширив програму єОселя на всіх українців без власного житла
Уряд призначив Думу головою АРМА
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: