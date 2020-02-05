МінТОТ може очолити ексзаступник Кличка

Офіс президента головним кандидатом посаду керівника Міністерства тимчасово окупованих територій бачить представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, ексзаступника мера Києва Олексія Резнікова.

Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента

Деталі: За словами джерел УП, спершу Резнікова розглядали як кандидата на посаду віцепрем’єра, який мав займатись питаннями окупованих територій. Ексзаступник Віталія Кличка приходив на співбесіду 1 лютого.

Однак, за даними УП, станом на тепер, у президента Володимира Зеленського вирішили не робити окремого віцепрем’єра окупованих територій, а натомість знову хочуть розділити Мінветеранів та МінТОТ. Останнє і має очолити Резніков.

Що було раніше: Олексій Резніков був заступником мера Києва Віталія Кличка і екссекретарем Київради. У вересні 2019 року він став представником України у Мінській групі і був одним із дієвих членів української делегації на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі.

4 лютого міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відомство буде розділено.

ОПУ 4 лютого також повідомляв, що "відповідно до завдання президента, було ухвалено рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій".

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