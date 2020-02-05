МінТОТ може очолити ексзаступник Кличка
Офіс президента головним кандидатом посаду керівника Міністерства тимчасово окупованих територій бачить представника України у політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, ексзаступника мера Києва Олексія Резнікова.
Джерело: співрозмовники УП в Офісі президента
Деталі: За словами джерел УП, спершу Резнікова розглядали як кандидата на посаду віцепрем’єра, який мав займатись питаннями окупованих територій. Ексзаступник Віталія Кличка приходив на співбесіду 1 лютого.
Однак, за даними УП, станом на тепер, у президента Володимира Зеленського вирішили не робити окремого віцепрем’єра окупованих територій, а натомість знову хочуть розділити Мінветеранів та МінТОТ. Останнє і має очолити Резніков.
Що було раніше: Олексій Резніков був заступником мера Києва Віталія Кличка і екссекретарем Київради. У вересні 2019 року він став представником України у Мінській групі і був одним із дієвих членів української делегації на зустрічі "Нормандської четвірки" у Парижі.
4 лютого міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що відомство буде розділено.
ОПУ 4 лютого також повідомляв, що "відповідно до завдання президента, було ухвалено рішення про створення Міністерства з питань окупованих територій".
Передісторія:
- Після того, як президент Володимир Зеленський передумав звільняти Віталія Кличка з посади голови Київської адміністрації, у столичну владу призначили двох людей, яких пов’язують з помічником президента Андрієм Єрмаком. Мова йде про нових очільників департаменту благоустрою КМДА Олексія Кулебу та в.о. керівника КП "Київблагоустрій" Миколу Бойка.
- Крім того, за даними джерел УП, наразі "без публічного оголошення якогось союзу" відбувається спроба інтеграції друзів Кличка у владну команду. Кажуть, що на Банковій ведуться серйозні розмови про переформатування уряду. Серед іншого з подачі Єрмака обговорюється можливість призначення в Кабмін забудовника і ексзаступника Кличка Ігоря Ніконова, для якого можуть створити посаду віцепрем'єра з питань інвестицій.