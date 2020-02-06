Колишній футболіст "Динамо" може очолити міністерство

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Четвер, 6 лютого 2020, 11:36

В ОП міркують над розділом Міністерства культури, молоді та спорту України на два окремих відомства – міністерство культури та міністерство молоді і спорту.

Джерело: стаття Української правди "ПереЗЕвантаження. Як Зеленський готується змінити уряд Гончарука"

Деталі: На заваді розділення міністерства стоїть Олімпіада-2020, підготовка до якої уже мусить іти. Створення нового міністерства може зупинити цю роботу.

Тому найбільш імовірним варіантом розвитку подій стане те, що у міністра культури Володимира Бородянського заберуть питання спорту, але не у нове міністерство, а в Держагентство спорту у сфері управління нинішнього Мінкульту.

Очолити це відомство, як кажуть у Кабміні, має хтось не тільки ефективний, але й медійний. За даними УП, на Банковій розглядався навіть варіант запропонувати це місце ексголкіперу київського "Динамо" і збірної України Олександру Шовковському.

Що було раніше: В липні 2019 року Зеленський підтримав ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту в одне міністерство, що і відбулось під час формування уряду Олексія Гончарука.

Теми: Кабінет міністрів Мінкультури Зеленський


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