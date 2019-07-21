Зеленський хоче об'єднати три міністерства в одне

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Президент Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.

Пряма мова: "Я підтримую ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші".