Зеленський хоче об'єднати три міністерства в одне
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Президент Володимир Зеленський підтримує ідею об'єднання Міністерства культури, Міністерства інформаційної політики та Міністерства молоді та спорту.
Пряма мова: "Я підтримую ідею об'єднання. Структура цього з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас вже є наше бачення цього процесу і розробки наші".
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