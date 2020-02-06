"Мавп`ячі кулачні стрибки": у Раді намагаються зірвати земельну реформу

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Четвер, 6 лютого 2020, 13:24

Фракції "Батьківщини" та  "Опозиційна платформа – За життя" намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, яка має розглядати законопроєкт про земельну реформу у другому читанні.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Головуючий на засіданні намагався кілька разів поставити питання про продовження роботи парламенту, що обурило опозицію.

Депутати фракцій Юлії Тимошенко та Віктора Медвечука спробували прорватися в президію. Депутати "Батьківщини" кинулися в президію, а члени ОПЗЖ заблокували трибуну.

 

В той же час атлетичні депутати "Слуги народу" заблокували прохід до головуючого, відтіснивши депутатів "Батьківщини". Лише Юлія Тимошенко зуміла пробратися до місця голови Ради і заблокувати його.

У президії кілька разів енергійно штовхалися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав народних депутатів повернутись до конструктивну, продовжити роботу до 19.30 та розглядати окремо кожну з 4000 правок до законопроекту.

Віцеспікер Стефанчук ще раз поставив питання продовження роботи до 19.30 і депутати проголосували за це 226 голосами.

Спікер парламенту Дмитро Разумков з парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав їх припинити займатись популізмом і повернутись до попередніх домовленостей.

Разумков зазначив, що не може вести засідання, оскільки його місце зайняв той, кому воно не належить та передав слово Стефанчуку.

Пряма мова Стефанчука: "Парламент місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії а не в кулачних мавп’ячих прижках".

Нагадаємо: 

  • 13 листопада Верховна Рада проголосувала  в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
  • Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Знати більше: Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі

Роман Романюк, Роман Кравець, Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Рада земля


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