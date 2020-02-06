"Мавп`ячі кулачні стрибки": у Раді намагаються зірвати земельну реформу
Фракції "Батьківщини" та "Опозиційна платформа – За життя" намагаються заблокувати роботу Верховної Ради, яка має розглядати законопроєкт про земельну реформу у другому читанні.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Головуючий на засіданні намагався кілька разів поставити питання про продовження роботи парламенту, що обурило опозицію.
Депутати фракцій Юлії Тимошенко та Віктора Медвечука спробували прорватися в президію. Депутати "Батьківщини" кинулися в президію, а члени ОПЗЖ заблокували трибуну.
В той же час атлетичні депутати "Слуги народу" заблокували прохід до головуючого, відтіснивши депутатів "Батьківщини". Лише Юлія Тимошенко зуміла пробратися до місця голови Ради і заблокувати його.
У президії кілька разів енергійно штовхалися.
Депутати штовхаються, люди радіють #вр #земельнареформа #рада pic.twitter.com/0S2mpSIXUw— Roman Kravets (@RomanKravets) February 6, 2020
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія закликав народних депутатів повернутись до конструктивну, продовжити роботу до 19.30 та розглядати окремо кожну з 4000 правок до законопроекту.
Віцеспікер Стефанчук ще раз поставив питання продовження роботи до 19.30 і депутати проголосували за це 226 голосами.
Спікер парламенту Дмитро Разумков з парламентської трибуни звернувся до депутатів, закликав їх припинити займатись популізмом і повернутись до попередніх домовленостей.
Разумков зазначив, що не може вести засідання, оскільки його місце зайняв той, кому воно не належить та передав слово Стефанчуку.
Пряма мова Стефанчука: "Парламент місце для дискусії, доводьте свою правоту в дискусії а не в кулачних мавп’ячих прижках".
Нагадаємо:
- 13 листопада Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
- Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.
Знати більше: Готуємось до "земельної ночі" в Раді: що змінилось в проєкті про ринок землі