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Дубілет: Ми ще сперечаємось, чи потрібен справжній перепис

Четвер, 6 лютого 2020, 14:25
Дубілет: Ми ще сперечаємось, чи потрібен справжній перепис

В уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

Джерело: пресконференція міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова Дубілета: "Ми ще ведемо дискусію про те, наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним засобом. Будемо ще дискутувати. Я сподіваюся, що протягом найближчого часу ми зможемо прийняти рішення".

"У нас є різні думки всередині команди щодо цього. Будемо спілкуватися із спеціалістами, в тому числі із фінансистами, тому що, на превеликий жаль, це не просте рішення, тут немає правильно, чи неправильно. Є рішення, яке доводиться приймати з огляду на ті бюджети, які у нас є".

Деталі: Дубілет розповів, що головна проблема – проблема співставності фінансування і тієї якості перепису, яка буде в результаті.   

Передісторія:

  • 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
  • 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)".
  • Деякі ЗМІ поширили цю інформацію. Сам Дубілет заявив, що поширена інформація не відповідає дійсності.
  • Пізніше Державна служба статистики заступилася за Дубілета.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Дубілетперепис населення
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