Дубілет: Ми ще сперечаємось, чи потрібен справжній перепис
В уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.
Джерело: пресконференція міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета
Пряма мова Дубілета: "Ми ще ведемо дискусію про те, наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним засобом. Будемо ще дискутувати. Я сподіваюся, що протягом найближчого часу ми зможемо прийняти рішення".
"У нас є різні думки в середині команди щодо цього. Будемо спілкуватися із спеціалістами, в тому числі із фінансистами, тому що, на превеликий жаль, це не просте рішення, тут немає правильно, чи неправильно. Є рішення, яке доводиться приймати з огляду на ті бюджети, які у нас є".
Деталі: Дубілет розповів, що головна проблема – проблема співставності фінансування і тієї якості перепису, яка буде в результаті.
Передісторія:
- 23 січня 2020 року міністр Кабміну Дмитро Дубілет презентував "Оцінку чисельності наявного населення", яка показала, що в Україні проживає 37 мільйонів 289 тисяч осіб, й одна десята від них – у Києві.
- 4 лютого "Український центр суспільних даних" оприлюднив на своєму сайті і в Фейсбуку інформацію про те, що дані статево-вікової структури у "переписі" Дубілета "отримані шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%)".
- Деякі ЗМІ поширили цю інформацію. Сам Дубілет заявив, що поширена інформація не відповідає дійсності.
- Пізніше Державна служба статистики заступилася за Дубілета.