Дубілет: Ми ще сперечаємось, чи потрібен справжній перепис

В уряді ще не прийняли рішення, чи проводити перепис населення.

Джерело: пресконференція міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета

Пряма мова Дубілета: "Ми ще ведемо дискусію про те, наскільки ми можемо собі дозволити проводити перепис традиційним засобом. Будемо ще дискутувати. Я сподіваюся, що протягом найближчого часу ми зможемо прийняти рішення".

"У нас є різні думки в середині команди щодо цього. Будемо спілкуватися із спеціалістами, в тому числі із фінансистами, тому що, на превеликий жаль, це не просте рішення, тут немає правильно, чи неправильно. Є рішення, яке доводиться приймати з огляду на ті бюджети, які у нас є".

Деталі: Дубілет розповів, що головна проблема – проблема співставності фінансування і тієї якості перепису, яка буде в результаті.

Передісторія: