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Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА

Четвер, 6 лютого 2020, 15:05
Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації місцевого підприємця Максима Козицького.

Джерело: глава держави під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червоноград.

Пряма мова: "У нас є ваша людина, львів’янин. Він закінчив багато різних вузів… Людина досвідчена, фахова… Ми шукали сильного менеджера".

Деталі: Зеленський вручив Козицькому указ із його призначенням, зазначивши, що це – "на пам’ять".

Після президент повідомив працівникам шахти, що приїхав із профільними міністрами та головою Офісу президента Андрієм Богданом – вирішувати зокрема запитання заборгованості з виплати зарплати гірникам.

Що передувало: В червні 2019 року Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА, запропонувавши мешканцям Львівщини три кандидатури.

Козицький був серед претендентів. Водночас тоді посаду отримав Маркіян Мальский. Президент звільнив Мальського 24 грудня.

Довідково: Максим Козицький, 38 років. Директор енергетичної компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".

У декларації кандидата на посаду Козицький вказав дві квартири у Львові на 81 та 175 квадратів і близько 1,434 млн гривень сукупного доходу (зарплата, відсотки, здача майна в оренду і відчуження цінних паперів та корпоративних прав).

Згідно з декларацією, Козицький користується автомобілем Volkswagen Touareg 2008 року випуск, його дружина має Mazda CX-5 2014 року.

Бізнесмен задекларував 21 000 євро, 15 000 доларів та 350 000 готівкових коштів.

Українська правда

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Теми: ЛьвівщинаЗеленський
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