Зеленський призначив бізнесмена головою Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський призначив головою Львівської обласної державної адміністрації місцевого підприємця Максима Козицького.

Джерело: глава держави під час відвідування шахти "Межирічанська" у місті Червоноград.

Пряма мова: "У нас є ваша людина, львів’янин. Він закінчив багато різних вузів… Людина досвідчена, фахова… Ми шукали сильного менеджера".

Деталі: Зеленський вручив Козицькому указ із його призначенням, зазначивши, що це – "на пам’ять".

Після президент повідомив працівникам шахти, що приїхав із профільними міністрами та головою Офісу президента Андрієм Богданом – вирішувати зокрема запитання заборгованості з виплати зарплати гірникам.

Що передувало: В червні 2019 року Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА, запропонувавши мешканцям Львівщини три кандидатури.

Довідково: Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".