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Зеленський влаштував у Facebook "вибори" голови Львівської ОДА

П'ятниця, 14 червня 2019, 18:52
Зеленський влаштував у Facebook вибори голови Львівської ОДА

Президент Володимир Зеленський пропонує мешканцям Львівщини обрати з трьох кандидатів на посаду голови Львівської ОДА.

Про це він написав у п’ятницю в Facebook.

"День добрий, Львівщино! Звертаюся до вас по допомогу. Зараз маємо трьох претендентів на посаду голови Львівської ОДА. Хочу дізнатися вашу думку про цих добродіїв", - зазначив президент.

Він запропонував три кандидатури

  1. Денис Шмигаль, 43 роки. Кандидат економічних наук. Директор ДТЕК Бурштинська ТЕС, заступник генерального директора ПАТ "ДТЕК Західенерго".
  1. Максим Козицький, 38 років. Директор компанії "Еко-Оптіма". Лауреат премії "Людина року" в номінації "Підприємець року".
  1. Маркіян Мальський, 35 років. Адвокат, кандидат юридичних наук. Голова західноукраїнської філії юридичної компанії Arzinger. Автор трьох книг, понад 100 наукових і 300 публіцистичних статей.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЛьвівщина
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