Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"
Президент Володимир Зеленський розповів, що записи розмов прем‘єр-міністра Олексія Гончарука були завантажені в Інтернет з техніки в редакції телеканалу "1+1".
Джерело: Володимир Зеленський після відвідання шахти "Межирічанська" у Червонограді на Львівщині, передає УНІАН
Пряма мова: "На жаль, у "Грошей" (редакція програми "Гроші" на "1+1" – ред.) обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в Інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в Інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в Інтернет викинув".
Деталі: За словами президента, йому "дуже жаль", що у журналістів обшуки, але він не може втручатися у розслідування.
Що передувало: На засіданні "Слуги народу" 6 лютого Зеленський сказав депутатам фракції, мовляв, йому точно відомо, що запис розмов Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів "плюсів".
Ексгендиректор "1+1" Олександр Ткаченко і ведучий "1+1" Олександр Дубінський висловили претензії через обшуки в будівлі холдингу. Дубінський сказав - людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем‘єр, і що це робота журналістів публікувати такі дані. Зеленський йому заперечив.
Читайте також: "Оскар" для Зеленського і Гончарука, або Урядова криза в турборежимі
Передісторія:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що "повний профан в економіці". Той самий голос каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- Зеленський дав доручення правоохоронним органам за два тижні встановити причетних до запису розмов у прем'єра.
- 5 лютого стало відомо про обшуки у приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська,18 в Києві. Обшуки також проводилися в УДО і в урядовців.