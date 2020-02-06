Зеленський: Записи Гончарука заливали з техніки "Грошей"

Президент Володимир Зеленський розповів, що записи розмов прем‘єр-міністра Олексія Гончарука були завантажені в Інтернет з техніки в редакції телеканалу "1+1".

Джерело: Володимир Зеленський після відвідання шахти "Межирічанська" у Червонограді на Львівщині, передає УНІАН

Пряма мова: "На жаль, у "Грошей" (редакція програми "Гроші" на "1+1" – ред.) обшуки тому, що, наскільки мені відомо, саме з тієї техніки ця інформація, ці записи були завантажені в Інтернет. Шукають, хто писав, хто замовив і хто це в Інтернет викинув. Я так розумію, що знайшли, хто це в Інтернет викинув".

Деталі: За словами президента, йому "дуже жаль", що у журналістів обшуки, але він не може втручатися у розслідування.

Що передувало: На засіданні "Слуги народу" 6 лютого Зеленський сказав депутатам фракції, мовляв, йому точно відомо, що запис розмов Гончарука монтували на комп‘ютерах журналістів "плюсів".

Ексгендиректор "1+1" Олександр Ткаченко і ведучий "1+1" Олександр Дубінський висловили претензії через обшуки в будівлі холдингу. Дубінський сказав - людям байдуже, хто записував, а важливо, що думає прем‘єр, і що це робота журналістів публікувати такі дані. Зеленський йому заперечив.

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