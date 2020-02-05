Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ проводить обшуки на каналі "1+1"

Середа, 5 лютого 2020, 17:01
СБУ проводить обшуки на каналі 1+1

У приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві проводять обшук співробітники СБУ.

Джерело: УНІАН з посиланням на керівника департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максима Шиленка

Деталі: Обшук проходить в офісі проєкту "Гроші",  редактором якого є народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Слідчий відмовився повідомити про причини обшуку, оскільки це є таємницею слідства. Однак із відео випливає, що обшуки проводяться в рамках розслідування незаконного прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука та інших урядовців. Слідчих зокрема цікавить робоче місце співробітника телеканалу і помічника Дубінського Євгена Куксіна.

В СБУ Українській правді повідомили, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу ТВ-каналу не відбувається.

Там зазначили, що обшуки здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих в незаконний спосіб.

Що було раніше: Газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

Знати більше"Оскар" для Зеленського і Гончарука, або Урядова криза в турборежимі

Нагадаємо:

  • 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці".Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
  • 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
  • 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
  • Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукиСБУЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
обшуки
Перуки, кувалда, злитки золота і багато ікон − росЗМІ показали фото нібито з будинку Пригожина
Поліція проводить обшуки у мережі АЗС "Motto" – джерело
Закрите укриття у Києві: правоохоронці прийшли з обшуками у КМДА
Останні новини
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, який нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
Усі новини...
Реклама: