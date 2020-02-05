СБУ проводить обшуки на каналі "1+1"
У приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві проводять обшук співробітники СБУ.
Джерело: УНІАН з посиланням на керівника департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максима Шиленка
Деталі: Обшук проходить в офісі проєкту "Гроші", редактором якого є народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.
Слідчий відмовився повідомити про причини обшуку, оскільки це є таємницею слідства. Однак із відео випливає, що обшуки проводяться в рамках розслідування незаконного прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука та інших урядовців. Слідчих зокрема цікавить робоче місце співробітника телеканалу і помічника Дубінського Євгена Куксіна.
В СБУ Українській правді повідомили, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу ТВ-каналу не відбувається.
Там зазначили, що обшуки здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих в незаконний спосіб.
Що було раніше: Газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.
В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.
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Нагадаємо:
- 15 січня в мережі опублікували аудіозаписи, де нібито прем'єр Гончарук зізнається, що він "повний профан в економіці".Також чути, як голос, схожий на прем’єровий, каже, що у Зеленського "примітивне розуміння економічних процесів" – і йому треба пояснювати їх.
- 16 січня Гончарук заявив, що ворогам не вдасться зупинити його й обгрунтував, чому він не "профан" в економіці. Він навіть заявив, що подав заяву про відставку, але чомусь президенту, а не у Верховну Раду.
- 17 січня Зеленський висунув вимогу до правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов на зустрічі прем’єра з міністрами та представниками Національного банку.
- Деякі ЗМІ писали, що прослушку могло встановити Управління держохорони, але в УДО заявили, що не причетні ні до "зливу", ні до прослуховування топпосадовців.