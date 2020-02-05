СБУ проводить обшуки на каналі "1+1"

У приміщенні студії Олександра Дубінського на телеканалі "1+1" за адресою Куренівська, 18 в Києві проводять обшук співробітники СБУ.

Джерело: УНІАН з посиланням на керівника департаменту журналістських розслідувань "1+1 медіа" Максима Шиленка

Деталі: Обшук проходить в офісі проєкту "Гроші", редактором якого є народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський.

Слідчий відмовився повідомити про причини обшуку, оскільки це є таємницею слідства. Однак із відео випливає, що обшуки проводяться в рамках розслідування незаконного прослуховування прем’єр-міністра Олексія Гончарука та інших урядовців. Слідчих зокрема цікавить робоче місце співробітника телеканалу і помічника Дубінського Євгена Куксіна.

В СБУ Українській правді повідомили, що слідчі дії відбуваються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу ТВ-каналу не відбувається.

Там зазначили, що обшуки здійснюються щодо конкретних осіб, за місцями можливого створення та зберігання аудіофайлів, отриманих в незаконний спосіб.

Що було раніше: Газета "Дзеркало тижня" з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляла, що вже на ранок після появи YouTube-роликів записів прослушки президент отримав оперативну довідку від СБУ з приводу того, як міг здійснюватися запис, ким, де монтувався і як розміщувався на YouTube. Того ж дня, Зеленський отримав аналогічний документ від відомства Арсена Авакова.

В обох силових відомствах остаточних висновків не було зроблено, але в одному звіти збіглися точно: ролик монтувався на комп'ютері журналіста ТВ-програми розслідувань, що виходить на одному з найбільш рейтингових телевізійних каналів.

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