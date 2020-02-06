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Федерація гімнастики України пояснила участь збірної у змаганнях в Росії

Четвер, 6 лютого 2020, 22:07
Федерація гімнастики України пояснила участь збірної у змаганнях в Росії
Фото: Федерація гімнастики України

Перша віцепрезидентка Федерації гімнастики й головна тренерка збірної Ірина Дерюгіна розповіла, що участь спортсменок у Гран Прі в Москві підвищує рейтинг України та дозволяє підготуватися до Олімпійських ігор.

Джерело: Федерація гімнастики України

Пряма мова Ірини Дерюгіної: "Ми зважували всі за та проти і прийняли рішення таки їхати на цей старт. 

По-перше, це впливає на наш рейтинг. А по-друге, від результату московського Гран Прі далі буде залежати, хто братиме участь у Гран Прі під час "Кубку Дерюгіної", який традиційно відбудеться у Києві у березні. 

Таким чином участь наших спортсменок у кожному Гран Прі збільшує наші шанси у рейтингу і зменшує шанси конкурентів".

Деталі: За словами Дерюгіної, українська команда планує участь у кожному з п’яти Гран Прі цього року (перше – у Москві), щоб "використати кожну можливість для підготовки спортсменок".

Тренерка також відзначила, що "на Олімпійські ігри в Токіо повинні їхати найкращі, а їх видно саме за результатами участі у змаганнях".

Що передувало: 5 лютого тренерський штаб збірної України вирішив відправити Єву Мелещук і Христину Пограничну на змагання з художньої гімнастики в Росії.

Українська правда

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Теми: спортРосіяУкраїнаокупація
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