ВАКС переглянув заставу фігуранту справи Микитася

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 00:25

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Суд апеляційної інстанції, частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та детективів НАБУ та збільшила розмір застави колишньому заступнику директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент", підозрюваному у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії".

Деталі: За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора "Укрбуду" Мармишу з 6 млн гривень до 40 млн гривень застави.

Микола Донєв, УП
Теми: Микитась корупція Нацгвардія


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