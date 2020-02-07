ВАКС переглянув заставу фігуранту справи Микитася

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила розмір застави фігуранту справи колишнього народного депутата Максима Микитася про заволодіння майном Нацгвардії В'ячеславу Мармишу.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "Суд апеляційної інстанції, частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора САП та детективів НАБУ та збільшила розмір застави колишньому заступнику директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент", підозрюваному у пособництві в заволодінні майном Національної гвардії".

Деталі: За даними САП, суд вирішив частково задовольнити скаргу прокурора та детективів та збільшив розмір застави колишньому заступнику директора "Укрбуду" Мармишу з 6 млн гривень до 40 млн гривень застави.