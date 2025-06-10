Заволодіння 312 мільйонами МОУ: суд зняв браслет стеження з екснардепа Микитася
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього народного депутата Максима Микитася, який фігурує у справі заволодіння 312 мільйонами гривень Міноборони.
Джерело: речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "Зважаючи на те, що особа належно виконує покладені обовʼязки протягом значного часу (з моменту застосування запобіжного заходу минуло понад 18 місяців), а також на те, що на нього покладено обов’язок здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду закордон, суд прийняв рішення про зняття електронного засобу контролю. У разі виникнення будь-яких ризиків, прокурор звернеться до суду".
Деталі: Як відомо, в січні 2024 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно Микитася, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, які підозрюються у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони.
У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2018 році між МОУ та підконтрольними народному депутату України компаніями було укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ. Сума договорів складала близько 3 млрд грн.
У той же час, для заволодіння частиною з цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ, забезпечили прийняття змін до постанов КМУ.
Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу у сумі лише 30% від річного обсягу робіт на строк до 3 місяців, та дозволили перерахування авансів на будівництво у розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців.
Реалізація цих змін та підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони перерахувало понад 312 млн грн. Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовані.
Передісторія:
- У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для екснардепа та забудовника Максима Микитася з домашнього арешту на заставу в розмірі 908 тисяч гривень. Також на підозрюваного поклали низку процесуальних обов'язків, зокрема - носити електронний браслет.
- Також Микитась фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень (підозру оголосили 2019 року). Ще екснардепа підозрюють у пропозиції хабара в розмірі 22 мільйони євро міському голові Дніпра Борису Філатову (підозра у 2022 році).