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Заволодіння 312 мільйонами МОУ: суд зняв браслет стеження з екснардепа Микитася

Валентина РоманенкоВівторок, 10 червня 2025, 19:25
Заволодіння 312 мільйонами МОУ: суд зняв браслет стеження з екснардепа Микитася
Максим Микитась. скриншот

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет з колишнього народного депутата Максима Микитася, який фігурує у справі заволодіння 312 мільйонами гривень Міноборони.

Джерело: речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Зважаючи на те, що особа належно виконує покладені обовʼязки протягом значного часу (з моменту застосування запобіжного заходу минуло понад 18 місяців), а також на те, що на нього покладено обов’язок здати на зберігання до відповідних органів паспорт для виїзду закордон, суд прийняв рішення про зняття електронного засобу контролю. У разі виникнення будь-яких ризиків, прокурор звернеться до суду".

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Деталі: Як відомо, в січні 2024 року прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно Микитася, його помічника, а також директора підконтрольної компанії, трьох колишніх та чинних військовослужбовців старшого та вищого офіцерського складу, які підозрюються у заволодінні понад 312 млн грн коштів Міністерства оборони.

У межах досудового розслідування було встановлено, що у 2018 році між МОУ та підконтрольними народному депутату України компаніями було укладено договори на будівництво до 2021 року захищених складів зберігання ракет та боєприпасів ЗСУ. Сума договорів складала близько 3 млрд грн.

У той же час, для заволодіння частиною з цих коштів народний депутат та його помічник, залучивши службових осіб вищого та старшого офіцерського складу ЗСУ, забезпечили прийняття змін до постанов КМУ.

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Ці зміни допомогли обійти законодавчі обмеження, які допускали сплату авансу у сумі лише 30% від річного обсягу робіт на строк до 3 місяців, та дозволили перерахування авансів на будівництво у розмірі 80% від вартості робіт за контрактами на строк до 18 місяців.

Реалізація цих змін та підписання додаткових угод до контрактів призвела до того, що протягом листопада-грудня 2018 року на рахунки підконтрольного депутату товариства Міністерство оборони перерахувало понад 312 млн грн. Слідство встановило, що будівництво захищених складів фактично так і не було розпочато, а виділені кошти, одержані злочинним шляхом, були перераховані на рахунки інших підконтрольних компаній і таким чином легалізовані.

Передісторія:

  • У квітні 2024 року Вищий антикорупційний суд змінив запобіжний захід для екснардепа та забудовника Максима Микитася з домашнього арешту на заставу в розмірі 908 тисяч гривень. Також на підозрюваного поклали низку процесуальних обов'язків, зокрема - носити електронний браслет.
  • Також Микитась фігурує у справі про заволодіння майном Нацгвардії на суму понад 81 мільйон гривень (підозру оголосили 2019 року). Ще екснардепа підозрюють у пропозиції хабара в розмірі 22 мільйони євро міському голові Дніпра Борису Філатову (підозра у 2022 році).

МикитасьАнтикорупційна прокуратура
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