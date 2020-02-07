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ООС: Формування Російської Федерації здійснили 4 обстріли

П'ятниця, 7 лютого 2020, 06:06
ООС: Формування Російської Федерації здійснили 4 обстріли

6 лютого збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстрілював українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з великокаліберного кулемету обстріляв захисників Красногорівки.

Три ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "Вчора, 6 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає".




Теми: ООСДонбас
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