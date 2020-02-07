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Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років

П'ятниця, 7 лютого 2020, 09:21
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років

Двом російським акторам – Павлу Баршаку та Олені Кориковій – заборонили в’їзд в Україну на 10 років через те, що вони відвідували окупований Крим.

Джерело: Держприкордонслужба, джерела УП

Дослівно: "Російські актори отримали 10 років заборони на в’їзд, намагаючись двічі потрапити в Україну".

Деталі: Відзначається, що група громадян РФ, які є учасниками ліричної комедії "Ідеальний свідок", прибула 6 лютого в однин з пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні і повідомила, що їде на гастролі.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що двоє акторів незаконно відвідували окупований Крим, де брали участь у зйомках фільму.

Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки. За даними джерел УП, йдеться про Павла Баршака та Олену Корикову.

 Ще двоє іноземців з цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, через що також були не пропущені через кордон. Решта громадян Росії відмовилися їхати в Україну.     

Після завершення всіх процедур їх повернули до Республіки Молдова.

Але вже за декілька годин ця група іноземців приїхала на інший пункт пропуску.

Двоє акторів, які уже мали заборону на в’їзд, отримали штраф за умисне невиконання рішення Держприкордонслужби. Крім того, їм продовжили термін заборони до 10 років.

Іншим 4 громадянам Росії проставили заборону в’їзду в Україну на 3 роки.

Українська правда

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Теми: РосіяПрикордонна службателебачення
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