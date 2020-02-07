В Києві декомунізували кілька бібліотек

1334 перегляди
П'ятниця, 7 лютого 2020, 10:52

Київрада перейменувала чотири дитячі бібліотеки та присвоїла ще одній ім’я Героя України Миколи Руденка.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Київрада перейменувала три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району, які були названі іменами радянських діячів:

  • бібліотеку імені О. Пироговського – на бібліотеку "Преображенська";
  • бібліотеці імені П. Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала – для вшанування пам’яті видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста;
  • бібліотека імені В. Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка – на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури.

Окрім того, перейменовано бібліотеку імені О. Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені Анатолія Костецького – на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця.

Також міська рада присвоїла бібліотеці № 156 у Дарницькому районі столиці ім’я Миколи Руденка – українського письменника, громадського діяча, Героя України.

Теми: декомунізація Київ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В Одесі демонтували меморіальну дошку соратнику Сталіна 5 лютого 2020, 13:51
Останнього Жукова демонтували в Одесі: не обійшлося без опору 4 лютого 2020, 13:50
Кернес готує підґрунтя для повернення проспекту імені Жукова 22 січня 2020, 14:55
Усі новини
Головні новини
Двом акторам російської комедії заборонили в’їзд в Україну на 10 років
Росія заявляє, що сирійці ледь не збили пасажирський літак через атаку ізраїльтян
Від коронавірусу 2019-nCoV вже померло 638 людини
Федерація гімнастики України пояснила участь збірної у змаганнях в Росії
Усі новини
читай!

Що читати? Добірка найпопулярніших книжок про бізнес

Суспільство

Як стати опорою хворому на рак

Освіта

Розпочалася реєстрація на ЗНО-2020. Як це зробити онлайн