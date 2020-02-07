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В Києві декомунізували кілька бібліотек

П'ятниця, 7 лютого 2020, 09:52
В Києві декомунізували кілька бібліотек

Київрада перейменувала чотири дитячі бібліотеки та присвоїла ще одній ім’я Героя України Миколи Руденка.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Київрада перейменувала три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району, які були названі іменами радянських діячів:

  • бібліотеку імені О. Пироговського – на бібліотеку "Преображенська";
  • бібліотеці імені П. Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала – для вшанування пам’яті видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста;
  • бібліотека імені В. Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка – на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури.

Окрім того, перейменовано бібліотеку імені О. Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені Анатолія Костецького – на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця.

Також міська рада присвоїла бібліотеці № 156 у Дарницькому районі столиці ім’я Миколи Руденка – українського письменника, громадського діяча, Героя України.

Теми: декомунізаціяКиїв
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