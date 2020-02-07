В Києві декомунізували кілька бібліотек
Київрада перейменувала чотири дитячі бібліотеки та присвоїла ще одній ім’я Героя України Миколи Руденка.
Джерело: пресслужба КМДА
Деталі: Київрада перейменувала три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району, які були названі іменами радянських діячів:
- бібліотеку імені О. Пироговського – на бібліотеку "Преображенська";
- бібліотеці імені П. Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала – для вшанування пам’яті видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста;
- бібліотека імені В. Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка – на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури.
Окрім того, перейменовано бібліотеку імені О. Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені Анатолія Костецького – на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця.
Також міська рада присвоїла бібліотеці № 156 у Дарницькому районі столиці ім’я Миколи Руденка – українського письменника, громадського діяча, Героя України.