В Києві декомунізували кілька бібліотек

Київрада перейменувала чотири дитячі бібліотеки та присвоїла ще одній ім’я Героя України Миколи Руденка.

Джерело: пресслужба КМДА

Деталі: Київрада перейменувала три бібліотеки для дітей Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району, які були названі іменами радянських діячів:

бібліотеку імені О. Пироговського – на бібліотеку "Преображенська";

бібліотеці імені П. Вершигори присвоєно ім’я Євгена Гуцала – для вшанування пам’яті видатного українського письменника, журналіста, поета і кіносценариста;

бібліотека імені В. Кудряшова отримала ім’я Всеволода Нестайка – на честь письменника, класика сучасної української дитячої літератури.

Окрім того, перейменовано бібліотеку імені О. Матросова для дітей Централізованої бібліотечної системи Шевченківського району на бібліотеку імені Анатолія Костецького – на честь видатного українського дитячого письменника, викладача і літературознавця.

Також міська рада присвоїла бібліотеці № 156 у Дарницькому районі столиці ім’я Миколи Руденка – українського письменника, громадського діяча, Героя України.