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Через ранкову стрілянину депутати Мукачева звернулися до Зеленського

П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:18
Через ранкову стрілянину депутати Мукачева звернулися до Зеленського

Через ранкову стрілянину в місті депутати Мукачівської міськради звернулися до президента Володимира Зеленського із закликом про надання Мукачеву невідкладної і дієвої правоохоронної допомоги.

Джерело: Mukachevo.net, яке має в розпорядженні рішення міськради

Дослівно: "Мукачівська міська рада змушена звернутися до Вас за особистим втручанням через вкрай загрозливу криміногенну ситуацію, яка склалася в нашому місті. Підтвердженням цього є черговий зухвалий інцидент із застосуванням вогнепальної зброї, внаслідок чого госпіталізовано двох людей із вогнепальними пораненнями".

Деталі: Депутати зазначили, що срілянина в спальному районі наражала на реальну небезпеку мешканців 86-тисячного міста.

При цьому депутати стверджують, що Мукачево "жодним чином не можна вважати якимось особливим осередком злочинності, а проблеми з правопорушеннями у місті загалом такі, як в інших містах країни".

Водночас вказується, що на вулицях міста критично мало патрулів та патрульних екіпажів, профілактична робота із запобігання правопорушенням звелася до паперових звітів.

Відтак депутати закликають силовиків найближчим часом провести оперативне і профілактичне відпрацювання міста із залученням висококваліфікованих, досвідчених працівників з кримінального блоку.

Вони закликають Зеленського змінити керівництво міського управління поліції, посиливши його особовий склад фахівцями з інших регіонів країни.

Також просять посилити матеріально-технічне забезпечення поліції Мукачева сучасними засобами, автотранспортом і екіпіровкою.

Дослівно: "Сподіваємося на розуміння керівництвом держави всієї гостроти криміногенної ситуації в Мукачеві та підтримку міської влади в прагненні забезпечити спокій і безпеку містян".

Що передувало: 7 лютого о 09:50 до поліції надійшло повідомлення про стрілянину на вулиці Сєченова в Мукачеві. Заявник повідомив, що чув постріли та бачив,  як водії двох транспортних засобів стріляли у бік один одного, після чого обидва позашляховики поїхали в невідомому напрямку.

За попередньою інформацією, поранення отримали двоє чоловіків. 24-річний та 40-річний мукачівці.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗакарпаттякриміналЗеленськийполіція
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