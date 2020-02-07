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Міністр Малюська хоче ліквідувати 48 "партій-зомбі"

П'ятниця, 7 лютого 2020, 15:58
Міністр Малюська хоче ліквідувати 48 партій-зомбі

Міністерство юстиції подало позов до 48 партій, діяльність яких не відповідає вимогам закону, з метою анулювати їхні реєстрації.  

Джерело: Facebook-сторінка міністра юстиції Дениса Малюськи

Дослівно: "В Україні зареєстровано 349 політичних партій. З них 48 "партій-зомбі", які не функціонують. Існує цілий тіньовий ринок, на якому за значні суми купуються і продаються політичні партії… Ми (Міністерство юстиції – ред.) подали позови про анулювання реєстрації одночасно усіх партій, діяльність яких на сьогодні не відповідає вимогам закону".

Деталі: У відео вказується, що підставою для ліквідації є невисування політичною партією своїх кандидатів на вибори президента України та народних депутатів України протягом 10 років.

Українська правда
Теми: партіїМін'юстКабінет міністрів
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