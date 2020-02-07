У "Слузі народу" розказали, як збираються блокувати анонімні Telegram-канали

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П'ятниця, 7 лютого 2020, 17:46

"Слуга народу" готує закон "Про медіа", який буде регулювати діяльність онлайн-ЗМІ і Telegram-каналів.

Джерело: Інтерв'ю народного депутата Олександра Ткаченка Liga.net

Пряма мова: "Є пропозиція визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів. Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так ось, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні".

Деталі: За його словами, якщо Telegram-канал після подолання певної позначки за кількістю читачів буде визнаний медіа, то, очевидно, він повинен регулюватися законом.

Ткаченко пояснив, що в разі, якщо анонімний власник Telegram-каналу, очікувано, не оприлюднюється, Нацрада матиме право направити запит власнику платформи Telegram з проханням "привести у відповідність до чинного закону такий-то анонімний Telegram-канал".

При цьому передбачається, що головний офіс Telegram може проігнорувати запит. В цьому випадку Нацрада буде позиватися до власників месенджера.

Нардеп повідомив, що законопроєкт "про медіа", буде внесений до порядку Верховної Ради після закінчення розгляду закону про відкриття ринку землі.

Він підкреслив, що необхідно розрізняти законопроект "про медіа" від законопроекту "про дезінформацію", який готує міністр культури Володимир Бородянський.

Знати більше: Темний Лицар, Джокер, Соросята. Як анонімні Телеграм-канали запустили війну компроматів

Теми: ЗМІ соцмережі Слуга народу


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