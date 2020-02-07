Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У "Слузі народу" розказали, як збираються блокувати анонімні Telegram-канали

П'ятниця, 7 лютого 2020, 16:46
У Слузі народу розказали, як збираються блокувати анонімні Telegram-канали

"Слуга народу" готує закон "Про медіа", який буде регулювати діяльність онлайн-ЗМІ і Telegram-каналів.

Джерело: Інтерв'ю народного депутата Олександра Ткаченка Liga.net

Пряма мова: "Є пропозиція визначити, що є медійним майданчиком, відштовхуючись від кількості користувачів. Наприклад, така норма є в Німеччині. Є пропорція їх кількості в прив'язці до чисельності населення країни. Так ось, такі майданчики повинні оприлюднити кінцевого бенефіціара. І ми, очевидно, будемо це використовувати в законі. У другому читанні".

Деталі: За його словами, якщо Telegram-канал після подолання певної позначки за кількістю читачів буде визнаний медіа, то, очевидно, він повинен регулюватися законом.

Ткаченко пояснив, що в разі, якщо анонімний власник Telegram-каналу, очікувано, не оприлюднюється, Нацрада матиме право направити запит власнику платформи Telegram з проханням "привести у відповідність до чинного закону такий-то анонімний Telegram-канал".

При цьому передбачається, що головний офіс Telegram може проігнорувати запит. В цьому випадку Нацрада буде позиватися до власників месенджера.

Нардеп повідомив, що законопроєкт "про медіа", буде внесений до порядку Верховної Ради після закінчення розгляду закону про відкриття ринку землі.

Він підкреслив, що необхідно розрізняти законопроект "про медіа" від законопроекту "про дезінформацію", який готує міністр культури Володимир Бородянський.

Знати більше: Темний Лицар, Джокер, Соросята. Як анонімні Телеграм-канали запустили війну компроматів

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІсоцмережіСлуга народу
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ЗМІ
У Чечні назвали "диверсією" побиття журналістки та адвоката
Зламали пальці і знищили документи: у Чечні жорстоко побили журналістку та адвоката
У жінки голови "Київміськбуду" знайшли віллу у Франції за €20 млн
Останні новини
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
Усі новини...
Реклама: