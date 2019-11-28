Темний Лицар, Джокер, Соросята. Як анонімні Телеграм-канали запустили війну компроматів

Війна політичних "зливів" у Телеграм-каналах охопила Україну близько півроку тому. Автори деяких з них відкрито публікують інсайди, непідтверджені чутки та компромати на колег, інші – ховаються під маскою анонімності.

Ілюзія безкарності призвела до того, що навала анонімних "зливів" у Телеграм перетворилась на епідемію. Це спотворює реальну картину світу читача, який часто сприймає написані нібито "по секрету" плітки, як достовірне джерело інформації. Але скільки там правди, знає лише автор каналу, який, нагадуємо, своє ім'я приховує.

Як працює схема з легалізації "зливів"?

Інформацію підхоплюють ЗМІ, що відстоюють інтереси зацікавлених у появі "зливу" людей. Так анонімний допис піднімається на загальнодержавний рівень і б'є по своїй цілі набагато сильніше.

Цей метод – не новий. Раніше з такою метою використовувались ЗМІ з сумнівною репутацією, в народі – "зливні бачки". Після них інформацію підхоплювали інші медіа з трохи кращою репутацією і так далі, поки мета не була досягнута. Метою зазвичай було поширення компромату чи просто інформаційне "вбивство" когось з опонентів.

В пошуках інших каналів впливу медіакілери звертаються до модного Телеграму, який позиціонує себе як месенджер, що цінує анонімність і захищає своїх користувачів.

Свою справу робить і формат: підписники отримують інформацію у вигляді особистих повідомлень, що посилює відчуття обраності. І кількість прихильників політичних каналів невпинно зростає.

"Ті, хто зливає інформацію, можуть переслідувати різні цілі. Це можуть бути як розбірки всередині влади, так і боротьба нових проти старих або ж зовнішній вплив для послаблення держави", – пояснює мету створення анонімних каналів керуючий партнер комунікаційної групи PlusOne Максим Саваневський. Експерт говорить, що маніпулювати свідомістю читача можна у різний спосіб, наприклад, підмішуючи в правдиву інформацію брехню. Або ж публікувати дописи, які однобоко описують якогось персонажа або подію.

Кому вигідний цей процес і хто стоїть за щоденними повідомленнями у смартфонах тисячів українців? "Українська правда" розібрала основні Телеграм-канали, які час від часу стають джерелами скандалів, та дізналась, що про них думають у команді Зеленського.

Як працюють анонімні канали в Україні та де їх "відмивають"

Джокер

Скриншот телеграм-каналу

Кількість підписників: 66,6 тис

Коли створений: 31 жовтня



Про що: "Джокер" став одним із перших і найбільш обговорюваних Телеграм-каналів. Він спілкується з чиновниками і депутатами від імені інших високопосадовців і публікує скріншоти цих листувань.

Повіривши у пранк, жертви "Джокера" не соромляться відверто обговорювати внутрішню кухню "слуг".

Під приціл зазвичай потрапляють герої інших скандалів. Так, першою жертвою став депутат Богдан Яременко. Його напередодні створення Телеграм-каналу зловили за листуванням з жінками.

І поки нардеп розгрібав цей скандал, розповідаючи про розіграш журналістів, втрапив у інший, вже з "Джокером". Якщо вірити переписці, опублікованій пранкером, саме він змусив Яременка написати пост-вибачення.

Однією з останніх, хто попався "на гачок", була заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Незадовго до цього вона стала жертвою іншого скандалу із сексистським підтекстом. Щоправда, сама Клітіна, як і більшість її колег, автентичність повідомлень не підтвердила. У відповідь на запитання журналістів вона лише розповідала про "маніпуляції" і "хакерську атаку".

Але найбільше від "Джокера" дісталось нардепу Миколі Тищенку. Опубліковане листування з колишнім ресторатором складалось із майже 50 скріншотів. При цьому пранкер підкреслив, що Тищенко – кум помічника президента Андрія Єрмака, який має зв'язки у Росії та бере участь у перемовинах із тамтешнім керівництвом.

Серед інших жертв, за словами "Джокера", був депутат Михайло Радуцький, який одразу ж підтвердив справжність оприлюдненого листування, ексголова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, депутат Роман Іванісов, який перед тим став відомим через кримінальне минуле.

Де відмивають: Про "Джокера" вперше написало онлайнвидання "Страна". Там скріншоти листування з'явились навіть до створення Телеграм-каналу. Пізніше видання також писало про нові "подвиги" пранкера, а окремі фрагменти листувань передавались "Страні" для ексклюзивної публікації.

Реклама:

Юридичний власник "Страни" – Ігор Гужва, медіаменеджер із проросійськими поглядами. Нині він переховується в Австрії. "Страна" відома своєю прихильністю до подібного штибу скандалів та історій з пікантними подробицями.

За діяльністю "Джокера" також уважно стежить блогер Анатолій Шарій, який і собі переховується в Європі. Він, як і "Страна", випередив публікацію у Телеграм, показавши листування у себе на Youtube-каналі та розповівши про нього на власному сайті.

Темный Рыцарь

Скриншот телеграм-каналу

Кількість підписників: 39,6 тис

Коли створений: 16 вересня

Про що: "Тут будуть найтемніші інсайди Зе. ЧекайТе", – таким було перше повідомлення у новоствореному Телеграм-каналі, яке відкрито обіцяло багато "зливів" про роботу команди Зеленського.

Об'єктами нападок "Темного Лицаря" неодноразово ставали різні представники президентської фракції. Він жорстко висміює своїх "жертв", називає прізвища депутатів, які нібито є "агентами НАБУ". Особливу увагу приділяє главі фракції Давиду Арахамії, якому приписує американське громадянство.

Крім того, що у Телеграм-канал періодично зливаються внутрішньофракційні документи та переписки, "Темний Лицар" активно паразитує на всіх скандалах, від яких останнім часом штормить "слуг".

Зокрема, він розганяв Криворожгейт, скандал із заступницею міністра інфраструктури Олександрою Клітіною, а також скандал навколо кримінального минулого виключеного з фракції Романа Іванісова.

Щодо того, хто є автором або авторами "Темного Лицаря", існують декілька припущень. Наприклад, Давид Арахамія стверджує, що знає, хто веде Телеграм-канал, але поки не скаже ім'я, щоб "зберегти інтригу".

Проте як всередині фракції, так і зовні найчастіше лунають прізвища депутатів Дубінського та Бужанського. Вони обидва відомі своїми зухвалими заявами, тролінгом та сумнівними жартами. Така сама манера спілкування притаманна "Темному Лицарю".

Де відмивають: Постійних користувачів інформації "Темного Лицаря" встановити не вдалося. Його "зливами" час від часу користуються різні ЗМІ.

Посилання на канал з'являлися на "Страні", 112 Україна, NewsOne, "Шарий.нет", коротку замітку йому присвятило онлайн-видання журналіста Дмитра Гордона.

Белый Рыцарь

Скриншот телеграм-каналу

Кількість підписників: 3 тисячі

Коли створений: 24 листопада

Про що: "Білий Лицар" виник як головний антипод "Темного" із заявкою на публікацію "правдивих фактів" про команду Зеленського.

Як ідеться у першому повідомленні, Телеграм-канал створений, щоб "звичайні люди розуміли, що відбувається і чому безбожно мочать слуг народу".

На появу "Білого Лицаря" "Темний" одразу відреагував коментарем: канал зареєстрував олігарх Валерій Хорошковський і "написав новину на своєму ЗМІ".

"Білий Лицар" у свою чергу відповів, що з Хорошковським не знайомий та опублікував фото депутата, якого назвав основним автором "Темного Лицаря". Ним виявився вже згадуваний раніше Максим Бужанський.

Такий взаємний піар двох запеклих супротивників виглядає дивним. Адже те, що про "Білого Лицаря" першим згадав його темний антагоніст, лише допомогло новоствореному каналу розкрутитися та отримати свою першу тисячу підписників.

Серед самих депутатів ширяться чутки, що автором "Білого Лицаря" може бути депутат-"слуга" Мар'ян Заблоцький. Примітно, що Дубінський, якого, крім Бужанського, називають автором "Темного Лицаря", подав заяву до САП на Заблоцького через його можливу корупційну діяльність.Такий собі майже середньовічний лицарський двобій.

Де відмивають: Сповіщаючи про появу "Білого Лицаря", "Темний" прикріпив до допису скріншот новини інформагенції "Українські новини", яку пов'язав з Хорошковським.

Лицар не знає, що останній офіційно не володіє агентством ще з 2013 року, коли продав її разом зі всіма своїми медіаактивами іншому олігарху, Дмитру Фірташу. Наразі "Укрновини" пов'язують з партнером Фірташа, ексголовою Адміністрації Януковича Сергієм Льовочкіним.

Але першим про Телеграм-канал розповіли не вони, а сайт "24 каналу", який належить дружині незмінного мера Львова Андрія Садового.

Питання про те, звідки про створення нового Телеграм-каналу дізнались журналісти "24-го", залишається відкритим. Адже на момент їхньої публікації у "Лицаря" було лише декілька десятків підписників. "Українська правда" звернулася з цим питанням до редакції телеканалу, там пообіцяли, що журналіст перетелефонує, однак на момент публікації матеріалу цього так і не сталося.

На хвилі хайпу навколо "зливів" у Телеграмі новину про створення "Білого Лицаря" після "24-го" почали поширювати інші медіа, зокрема вже згадані "Укрновини", "Газета по-українськи", "Страна".

Трубу прорвало

Скриншот телеграм-каналу

Кількість підписників: 21,5 тис

Коли створений: 19 листопада, дописи з'являлись лише цього дня

Про що: Телеграм-канал був створений під конкретний "злив" інформації щодо глави Державного бюро розслідувань Романа Труби. На ньому з'явилася низка аудіозаписів розмов, які, за версією авторів каналу, відбулись у кабінеті Труби наживо або телефоном.

Співрозмовниками очільника ДБР нібито були глава Офісу президента Андрій Богдан, заступник Богдана Андрій Смірнов та інші.

Як пише Телеграм-канал, у розмовах Труба координує дії відомства з главою ОП Андрієм Богданом. Особлива увага в аудіозаписах приділяється справі експрезидента Порошенка, яку називають "пріоритетною". Нібито команди вручати підозру Порошенку віддає сам Зеленський.

Також у розмовах згадується підготовка підозри колишній очільниці МОЗ Уляні Супрун. В іншій частині імовірний Труба озвучує повідомлення нібито від Богдана про те, що не можна "чіпати Приватбанк, поки в Україну приїхала місія МВФ".

Перевірити інформацію і підтвердити приналежність голосів реальним людям зараз неможливо.

Сам Труба назвав аудіозаписи "фейком" та сказав, що у відставку через скандал йти не збирається.

Проте Рада в першому читанні вже ухвалила законопроєкт про реформування ДБР, після ухвалення якого Трубі таки доведеться піти. Як тільки закон вступить у силу, на посаду очільника Бюро буде призначений конкурс.

Де відмивають: Очікувано, що телеканал "П'ятий" і "Прямий", які підконтрольні Порошенку, почали одними з перших транслювати інформацію з цього Телеграм-каналу.

На сайті "Прямого" вживаються формулювання, які не припускають думки, що голоси належать комусь іншому, або записи можуть бути підробкою.

"З'явився аудіозапис, на якому чутно, як глава Державного бюро розслідувань Роман Труба "радиться" з главою офіса президента Андрієм Богданом щодо наступного виклику до ДБР п'ятого президента України Петра Порошенка", – формулюють журналісти у новині на сайті "Прямого".

За словами співрозмовників УП у Генпрокуратурі, саме у штаб Порошенка передавали записи перед тим, як вони опинились у мережі.

Про правдивість інформації, опублікованої в Телеграм-каналі, заявив головред "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Видання асоціюють з частиною "Народного Фронту" Турчинова-Пашинського, яка була близькою до експрезидента Петра Порошенка.

Соросята

Скриншот телеграм-каналу

Кількість підписників: 3,2 тисячі

Коли створений: 29 жовтня

Про що: Канал позиціонує себе як джерело інсайдів і таємниць про команду Зеленського. Головний меседж цих "таємниць" давно знайомий в Україні. "Знімаємо маски із заокеанських покровителів нової влади", – йдеться в описі "Соросят", сама назва яких дуже промовиста.

Канал поширює популярну теорію змови, яку полюбляє російська та проросійська пропаганда: про контроль американського мільярдера Джорджа Сороса над українськими політиками.

До списку "соросят" зарахували як політиків (від Мустафи Найєма до Олексія Гончарука), так і організації (від "Української правди" до Київської школи економіки). При цьому звинувачення та ярлики автори каналу вішають без особливої аргументації, подаючи їх як факт, майже ніколи не обґрунтовуючи зв'язок із тим самим Соросом.

У негативному контексті згадується підтримка ЛГБТ-активістів або нібито нетрадиційна орієнтація окремих службовців.

Серед публікацій – переважно коментарі подій, що стались, опис декларацій чиновників тощо. Обіцяних "інсайдів" тут небагато.

Де відмивають: Автори каналу уникають очевидних проросійських посилів і навіть намагаються від них відмежуватись: в описі йдеться, що "якщо з прокремлівськими зрозуміло все, то в історії з "Соросятами" болото каламутне".

Однак з усіх всеукраїнських ЗМІ "зливи" цього каналу використовують лише ті, кого пов'язують з депутатом і кумом президента РФ Віктором Медведчуком. Це телеканали Zik, 112 Україна і NewsOne, які офіційно належать соратнику Медведчука Тарасу Козаку.

Перша публікація у Телеграм-каналі – це листування у месенджері нібито прем'єр-міністра Олексія Гончарука із головою митниці Максимом Нефьодовим. За кілька днів скріншоти з'явились на Zik, але без прямого посилання на "Соросят" – до цього вони пройшли перепост і публікацію на невідомому сайті.

В іншому випадку 112 Україна і NewsOne посилались на цей анонімний Телеграм-канал, пишучи про доходи "Слуги народу" і глави комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Красносільської.

***

Вищезгадані Телеграм-канали належать до другої хвилі війни компроматів, яка докотилась до рівня загальнодержавних медіа.

Перша хвиля виникла ще кілька місяців тому. Її відмінною рисою, окрім проросійського тону, також було змішування реальності з начебто крутими кулуарними інсайдами, що створювало в читачів відчуття дотичності до владних перипетій.

Реклама:

І хоча в їхніх авторів не вдалося втягнути ЗМІ у вигадану ними реальність, варто згадати найпопулярніші серед тих, що виникли раніше і вже частково пішли з інформаційного простору.

Наприклад:

"Шаурма Зеленского". Канал тролив дії нової влади, швидко набрав декілька десятків тисяч підписників та зник.

Замість нього з'явилась інша "Шаурма", але дописи стали кардинально іншого тону – лояльні до команди Зеленського.

Замість нього з'явилась інша "Шаурма", але дописи стали кардинально іншого тону – лояльні до команди Зеленського. "Легитимный". Канал симпатизує представникам нової команди, обирає або нейтральні, або комплементарні формулювання щодо Зеленського та його оточення. Публікує начебто "ексклюзивні" інсайди та політичну кухню.

"Женщина с косой". Канал називає себе колегою "Легітимного" і транслює схожий за настроєм контент.

"Зрада чи перемога". Телеграм-канал зазвичай зливає чутки, часто – проросійського характеру, їх потім шерять ЗМІ сепаратистів Донбасу та російські медіа.

Що думають про Телеграм-канали у команді Зеленського

У керівництві "Слуги народу" кажуть, що деструктивні канали працюють на розкол фракції.

Там припускають, що розхитування відбувається зсередини. Мовляв, анонімні публікації містять у собі частину правди, але й частину вигадки. Через це між депутатами зароджується недовіра до керівництва, яке їм нібито щось недоговорює. Ширяться інтриги та підозри одне до одного.

Керівництво Офіса президента і "Слуги народу" намагається власноруч вирахувати анонімів у своїх лавах. Для цього депутатів перевіряють групами, аналізуючи, що саме з'являється у мережі.

"Ми надсилали перевірочні тексти в різні канали для того, щоб побачити, де вони з'являться. Це спрацювало", – розповідав журналістам голова фракції Давид Арахамія.

Про цей метод УП також розповіли у керівництві Офіса президента.

Однак називати імена та висловлювати претензії довгоязиким "слугам" поки не поспішають. Депутати комунікують між собою, отже, є ризик, що інформацію у мережу зливає не той, хто першим її отримав. Тому перевірки все ще тривають.

"Зараз ми звужуємо коло підозрюваних. Поки не говоримо, хто це. Але вони будуть покарані", – каже співрозмовник в ОП.

Серед підозрюваних у причетності до "Темного Лицаря" фігурують Поляков і Бужанський.

"Джокера" депутати сприймають як окреме явище, його постать часто обговорюють у кулуарах, але конкретне ім'я не називає жоден зі "слуг народу".

Реклама:

Джерела у фракції "Слуга народу" навіть припускають, що за пранкером стоїть Офіс президента.

За словами одразу кількох наближених до ОП співрозмовників, в Офісі президента створили кілька Телеграм-каналів, щоб злити те, що не можуть сказати офіційно. Джерела не уточнюють, про які саме канали йдеться, але додають, що серед них – популярні, на які посилаються журналісти.

У фракції сподіваються, що навала Телеграм-каналів – тимчасове явище. Але зараз не знають точно, як з цим боротися.

"Ми нічого з цим зробити не можемо. Який вихід – блокувати Telegram? Йти шляхом РФ – це ж дурня. Тому єдиний вихід, який ми бачимо – це налагодження комунікації всередині фракції, щоб депутати менше сумнівалися у всьому", – каже один з керівників "Слуги народу".

Серед планів з протидії анонімам – своєрідна контрпропаганда.

Наступного року "Слуга народу" отримає державне фінансування. Ці гроші мають піти в тому числі й на піар.

Анонімні Телеграм-канали партія збирається перебивати власними каналами, рекламою та соцмережами. Планують робити регулярні відеоблоги про фракцію (як ведучого цих влогів розглядають Олександра Скічка, який до депутатства був ведучим), наймати редакторів, операторів, звукорежисерів, СММників, робити більше контенту для соцмереж.

***

Люди люблять відчувати свою причетність до чогось втаємниченого, доступного лише обраним. Підглядати у шпаринку за життям мешканців владних кабінетів.

Експлуатуючи такий інтерес, голлівудські сценаристи колись створили шалено популярний серіал "Картковий будинок", де кожен глядач міг відчути себе знавцем політичних інтриг.

За таким саме принципом в Україні виросла купа Телеграм-каналів, які позиціонують себе як джерело правди про темні справи, що відбуваються всередині команди Зеленського. Проте ЗМІ зазвичай не цитують головного героя Кевіна Спейсі як першоджерело інформації, на відміну від каналів у Телеграм. Хоча і в першому, і в другому випадку інформація може бути відвертою вигадкою.

Тож, можливо, варто ставитися до анонімних новин так само, як до створеного сценаристами тексту? Розуміючи, що правда там тісно переплетена з вигадкою.



Соня Лукашова, Катерина Рещук