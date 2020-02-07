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Підпал авто журналістки "Радіо Свобода": підозрюваного студента відправили під арешт

П'ятниця, 7 лютого 2020, 16:54
Підпал авто журналістки Радіо Свобода: підозрюваного студента відправили під арешт

Галицький районний суд Львова відправив під цілодобовий домашній арешт 19-річного студента, якого підозрюють у підпалі авто львівської журналістки "Радіо Свобода" Галини Терещук.

Джерело: речниця прокуратури Львівщини Юлія Шевченко в коментарі ZAXID.NET

Деталі: підозрюваний перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом у Львові. Це

19-річний уродженець Молдови, який проживає у Хмельницькій області.

Він є студентом НУ "Львівська політехніка" і вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія".

За скоєне хлопцеві загрожує до десяти років позбавлення волі за кримінальною статтею про умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу.

Що цьому передувало: Опівночі 30 січня у Львові невідомий підпалив автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗМІкримінал
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