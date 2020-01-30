Авто журналістки "Радіо Свобода" спалили у Львові

Опівночі 30 січня у Львові невідома людина підпалила автомобіль, що належить журналістці "Радіо Свобода" Галині Терещук.

Джерело: "Радіо Свобода", "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Інцидент стався в проміжку від опівночі до 00:10 на вулиці Кубійовича. Ніхто не постраждав, але автомобіль знищено.

За словами свідків, до машини підійшла людина з закритим обличчям, поклала під щітки на лобовому склі автомобіля пакети, підпалила їх і втекла.

Поруч із підпаленим автомобілем знаходились інші машини, але вогонь на них не перекинувся. Пожежники його погасили.

Журналіст звернулася з заявою до поліції. Тривають слідчі дії і поліція вивчає різні версії підпалу.

Галина Терещук відкидає побутові версії, що могли б стати підставою для злочину. Погроз вона останнім часом не отримувала.

Сусіди, які бачили, як молодик поклав під "двірники" її машини два пакети, кажуть що питали його, що він збирається робити, і той сказав "підпалити ось цю машину", що тут-таки й зробив.

Пряма мова Галини Терещук: "Відразу після опівночі ми з чоловіком почули, як спрацювала сигналізація, і коли чоловік визирнув у вікно, то побачив, що машина вже горіла.

…Що це – не сподобався якийсь текст або спроба залякати – я сама не знаю і хочу знайти відповідь".

Поліція згодом повідомила, що перевіряє версію про професійний мотив підпалу авто. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.347-1 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

В автомобілі пошкоджено передню частину кузова та моторний відсік.

Довідково: Терещук працює кореспонденткою "Радіо Свобода" у Львові з 2000 року.