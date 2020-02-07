Один українець евакуювався з Китаю в Росію, МЗС його шукає
Один громадянин України евакуювався з китайського міста Ухань на територію Російської Федерації.
Джерела: відповідь МЗС на запит "Української правди"
Дослівно: "Наразі відомо про єдиний випадок евакуації громадянина України з Китаю (м.Ухань) на територію РФ. Консульство станом на сьогодні встановлює контакт з нашим співвітчизником з метою надання йому можливої допомоги".
"МЗС згідно компетенції не розглядає питання вивезення громадян України з території РФ через розповсюдження коронавірусу. Водночас, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації, у зв’язку із значною кількістю провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України".
Деталі: В МЗС повідомили, що станом на 7 лютого відомо про 75 громадян України, які знаходяться в місті Ухань, двох громадянок у місті Сян’ян, одну– у місті Сяогань, трьох громадян у місті Ічан, двох громадянок в місті Цзінчжоу й одного громадянина в міському округу Чжунсян, місто Цзінмень.
Серед зазначених громадян, виявили бажання щодо евакуації 50 громадян України.
Всього на консульському обліку Посольства України в КНР, а також Генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадянина України.
За офіційними даними китайської сторони в Китаї проживають 4803 українських громадянина.
Наразі інфікованих вірусом громадян України в КНР не виявлено.
Що цьому передувало: У четвер російське видання "Новая газета" у своєму матеріалі "Своих не бросаем?" написала, що "Росія прийняла рішення евакуювати своїх громадян, а також громадян країн СНД і України з Ухань".
Передісторія:
- Українців, яких будуть евакуйовувати з міста Ухань, спробують вмовити залишитись на карантині.
- В Україні планують здійснити ще один рейс до китайського міста Ухань, де поширюється коронавірус, щоб евакуювати громадян України.
- Станом на 7 лютого 2020 року у світі зареєстровано 31 549 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 641 летальні.
- Більшість випадків захворювання зареєстровано у Китаї.
- В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.