Один українець евакуювався з Китаю в Росію, МЗС його шукає

Один громадянин України евакуювався з китайського міста Ухань на територію РФ.

Джерела: відповідь МЗС на запит "Української правди"

Дослівно: "Наразі відомо про єдиний випадок евакуації громадянина України з Китаю (м.Ухань) на територію РФ. Консульство станом на сьогодні встановлює контакт з нашим співвітчизником з метою надання йому можливої допомоги".

"МЗС згідно компетенції не розглядає питання вивезення громадян України з території РФ через розповсюдження коронавірусу. Водночас, МЗС України рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації, у зв’язку із значною кількістю провокацій з боку російських силових структур стосовно громадян України".

Деталі: В МЗС повідомили, що станом на 7 лютого відомо про 75 громадян України, які знаходяться в місті Ухань, двох громадянок у місті Сян’ян, одну– у місті Сяогань, трьох громадян у місті Ічан, двох громадянок в місті Цзінчжоу й одного громадянина в міському округу Чжунсян, місто Цзінмень.

Серед зазначених громадян, виявили бажання щодо евакуації 50 громадян України.

Всього на консульському обліку Посольства України в КНР, а також Генеральних консульств України в Шанхаї та Гуанчжоу перебувають 592 громадянина України.

За офіційними даними китайської сторони в Китаї проживають 4803 українських громадянина.

Наразі інфікованих вірусом громадян України в КНР не виявлено.

Що цьому передувало: У четвер російське видання "Новая газета" у своєму матеріалі "Своих не бросаем?" написала, що "Росія прийняла рішення евакуювати своїх громадян, а також громадян країн СНД і України з Ухань".

Передісторія: