Стрілянина у Таїланді: Кількість жертв зросла до 20

У Таїланді жертвами збройного нападу військовослужбовця стали щонайменше 20 осіб, поранено десятки людей.

Джерело: Reuters, BBC

Деталі: За повідомленням ЗМІ, сили безпеки перекрили вулицю, що веде до торгового центру "Terminal 21", де влаштував стрілянину молодший офіцер Джакрафант Томмі зник після нападу.

Військові і поліція увійшли у будівлю ТЦ. Повідомляється про нові постріли після цього.

За інформацією представника Міноборони, з торгового комплексу були евакуйовані сотні людей, перший поверх будівлі зачищено, проте у будівлі ще можуть залишатися десятки людей. Евакуація з ТЦ триває. Інформація про заручників перевіряється.

Пряма мова речника Міноборони Таїланду: "Ми не знаємо, чому він це зробив. Схоже, він збожеволів".

Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом "час похвилюватися" і "ніхто не зможе уникнути смерті". Наразі аккаунт Джакрафанта Томмі у Facebook заблоковано.

Мотиви нападника залишаються невідомими.