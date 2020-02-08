Стрілянина у Таїланді: Кількість жертв зросла до 20

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Субота, 8 лютого 2020, 20:44

У Таїланді жертвами збройного нападу військовослужбовця стали щонайменше 20 осіб, поранено десятки людей.

Джерело: ReutersBBC 

Деталі: За повідомленням ЗМІ, сили безпеки перекрили вулицю, що веде до торгового центру "Terminal 21", де влаштував стрілянину молодший офіцер Джакрафант Томмі зник після нападу.

Військові і поліція увійшли у будівлю ТЦ. Повідомляється про нові постріли після цього.

За інформацією представника Міноборони, з торгового комплексу були евакуйовані сотні людей, перший поверх будівлі зачищено, проте у будівлі ще можуть залишатися десятки людей. Евакуація з ТЦ триває. Інформація про заручників перевіряється. 

Пряма мова речника Міноборони Таїланду: "Ми не знаємо, чому він це зробив. Схоже, він збожеволів". 

Повідомлення про свою атаку Джакрафант Томмі розмістив у соцмережах, де задався питанням, чи має він здатися. Раніше він опублікував зображення вогнепальної зброї з трьома кулями з підписом "час похвилюватися" і "ніхто не зможе уникнути смерті". Наразі аккаунт Джакрафанта Томмі у Facebook заблоковано. 

Мотиви нападника залишаються невідомими.

 

 

Українська правда
Теми: Таїланд жертви зброя


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