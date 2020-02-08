В Таиланде военный открыл огонь по людям, есть жертвы

ВВС со ссылкой на Facebook

В городе Нахон Ратчасима в Таиланде по крайней мере 12 человек погибли и многие пострадали в результате стрельбы, осуществленной военнослужащим.

Источник: ВВС со ссылкой на полицию и Минобороны Таиланда

Детали: Представитель министерства обороны заявил BBC Thai, что младший офицер Джакрафант Томми напал на своего начальника, прежде чем похитить пистолет и боеприпасы из военного лагеря.

Затем он открыл огонь в буддийском храме и торговом центре города, на северо-восток от Бангкока.

Подозреваемый все еще находится на свободе.

Власти перекрыли центр города, пытаясь разыскать преступника, который, как сообщается, находится внутри здания.