ООС: Противник 3 рази обстріляв українські позиції

8 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції поблизу населеного пункту Лебединське.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисникам Лебединського.

За поточну добу втрат немає".