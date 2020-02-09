ООС: Противник 3 рази обстріляв українські позиції

146 переглядів
Неділя, 9 лютого 2020, 07:26

8 лютого збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з автоматичного станкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції поблизу населеного пункту Лебединське.

Два ворожі обстріли було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Дослівно: "З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисникам Лебединського.

За поточну добу втрат немає".

Теми: ООС Донбас війна


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ООС: Бойовики стріляли один раз, але із забороненої "Мінськом" артилерії 8 лютого 2020, 18:29
Главі МЗС Данії на Донбасі показали КПВВ і розповіли, як бойовики порушують Мінськ 8 лютого 2020, 16:51
Збройні формування РФ 6 разів обстріляли українські позиції, втрат немає — ООС 8 лютого 2020, 07:16
Усі новини
Головні новини
У Таїланді ліквідували стрільця, який розстріляв щонайменше 20 людей
Загороднюк анонсував будівництво двох нових військових баз
Нацвідбір на Євробачення-2020: стала відома перша трійка фіналістів
Теніс: Збірна України перемогла Естонію і вийшла у плей-офф Світової групи
Усі новини
їжа

7 причин їсти імбир щодня

ТаблоID

71-річна мама Ілона Маска попозувала для української фотографині

думка

Шкільне меню українських школярів порушує норми