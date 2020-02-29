Акції виробника пива "Corona" впали після появи вірусу
Субота, 29 лютого 2020, 23:27
"Жертвою" китайського коронавірусу стало пиво "Corona", акції виробника якого подешевшали на 8%.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Дані про збільшення онлайн-пошуку "пивного вірусу корони" і "пивного коронавірусу" вказують на те, що мексиканському пиву не вдалось уникнути асоціацій із COVID-19. Акції виробника "Corona" подешевшали на цьому тижні у Нью-Йорку.
Відповідно до даних YouGov Plc, намір придбати пиво впав серед дорослих США до найнижчого рівня за попередні два роки. В останні дні збитки стали більшими у міру поширення інфекції.
Нагадаємо:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
- Станом на ранок 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання.
Українська правда