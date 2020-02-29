Акції виробника пива "Corona" впали після появи вірусу

"Жертвою" китайського коронавірусу стало пиво "Corona", акції виробника якого подешевшали на 8%.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Дані про збільшення онлайн-пошуку "пивного вірусу корони" і "пивного коронавірусу" вказують на те, що мексиканському пиву не вдалось уникнути асоціацій із COVID-19. Акції виробника "Corona" подешевшали на цьому тижні у Нью-Йорку.

Відповідно до даних YouGov Plc, намір придбати пиво впав серед дорослих США до найнижчого рівня за попередні два роки. В останні дні збитки стали більшими у міру поширення інфекції.

Bloomberg

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