Акції виробника пива "Corona" впали після появи вірусу

888 переглядів
Неділя, 1 березня 2020, 00:27

"Жертвою" китайського коронавірусу стало пиво "Corona", акції виробника якого подешевшали на 8%. 

Джерело: Bloomberg

Деталі: Дані про збільшення онлайн-пошуку "пивного вірусу корони" і "пивного коронавірусу" вказують на те, що мексиканському пиву не вдалось уникнути асоціацій із COVID-19. Акції виробника "Corona" подешевшали на цьому тижні у Нью-Йорку. 

Відповідно до даних YouGov Plc, намір придбати пиво впав серед дорослих США до найнижчого рівня за попередні два роки. В останні дні збитки стали більшими у міру поширення інфекції. 

 
Bloomberg

Нагадаємо:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня 2019 року. За два місяці коронавірус почав швидко поширюватися у Європі, особливо в Італії.
  • Станом на ранок 29 лютого від коронавірусу померли 2 920 осіб, зафіксовано 39 445 випадків одужання. 

Українська правда
Теми: коронавірус акції


powered by lun.ua
Матеріали за темою
COVID-2019: Кількість жертв - 2932 людини, кількість заражень сягнула 85 тисяч 29 лютого 2020, 23:31
Коронавірус: Франція заборонила масові заходи у закритих приміщеннях 29 лютого 2020, 17:59
Жертвами коронавірусу в Ірані стали 43 особи: найвища смертність за межами Китаю 29 лютого 2020, 17:29
Усі новини
Головні новини
У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
Бойовики стріляли біля "Мар’їнки": поранено 2 військових, пропуск через КПВВ призупинили
Для чого Зеленський збирає Верховну Раду позачергово: офіційно
США і "Талібан" підписали історичну угоду
Усі новини
здоров'я

Менструація: що це таке, як пережити місячні і ПМС, в яких випадках іти до лікаря

афіша

Найкращі концерти березня

здоров'я

26 способів покращити свою імунну систему вдома