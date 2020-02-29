На коронавірус захворіли понад 85 тисяч осіб
Від китайського коронавірусу померли 2 920 осіб, випадків одужання зафіксовано 39 445.
Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса
Деталі: Усього за час поширення хвороби підтвердили 85 179 заражень.
Найбільша кількість смертей, після материкового Китаю, у Ірані – 34 та Італії – 21.
Число хворих в Італії збільшилось до 889 осіб, хоча ще ввечері кількість заражених складала 821 людину.
Водночас за цей час вилікувались 46 осіб, що проживають в Італії. У Південній Кореї нині нарахували 2 931 інфікованих осіб. Зараз ця країна на 2-му місці за кількістю заражених, першим залишається Китаї. Після Кореї йде Італії та Іран.
Що передувало: Станом на 28 лютого від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 особи.
Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни
Новосанжарський сором. Як влада довела евакуацію людей до паніки в Україні
Якщо коронавірус прийде в Україну. Чи вистачить лікарень, фахівців та обладнання
Передісторія:
- Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
- Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
- Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.