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На коронавірус захворіли понад 85 тисяч осіб

Субота, 29 лютого 2020, 05:17
На коронавірус захворіли понад 85 тисяч осіб

Від китайського коронавірусу померли 2 920 осіб, випадків одужання зафіксовано 39 445. 

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Усього за час поширення хвороби підтвердили 85 179 заражень.

Найбільша кількість смертей, після материкового Китаю, у Ірані – 34 та Італії – 21.

Число хворих в Італії збільшилось до 889 осіб, хоча ще ввечері кількість заражених складала 821 людину. 

Водночас за цей час вилікувались 46 осіб, що проживають в Італії. У Південній Кореї нині нарахували 2 931 інфікованих осіб. Зараз ця країна на 2-му місці за кількістю заражених, першим залишається Китаї. Після Кореї йде Італії та Іран.

Що передувало: Станом на 28 лютого від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 особи.

Знати більше: Комунікація – це все. Говоримо про коронавірус, евакуацію українців та готовність країни

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Передісторія:

  • Невідомим раніше коронавірусом COVID 2019 почали хворіти з грудня минулого року. В останні дні коронавірус почав різко поширюватися в Європі, особливо в Італії.
  • Увечері 20 лютого 72 евакуйованих із Китаю людей (українців та іноземців) разом із супроводом розмістили на 14-денну обсервацію (ізоляція та спостереження, у народі – "карантин") у медзакладі МВС у Нових Санжарах Полтавської області. Місцеві мешканці зустріли їх протестами через страх зараження.
  • Станом на 27 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 

Українська правда

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Теми: коронавірусКитайздоров'яІталіяІран
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