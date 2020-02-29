На коронавірус захворіли понад 85 тисяч осіб

Від китайського коронавірусу померли 2 920 осіб, випадків одужання зафіксовано 39 445.

Джерело: карта поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса

Деталі: Усього за час поширення хвороби підтвердили 85 179 заражень.

Найбільша кількість смертей, після материкового Китаю, у Ірані – 34 та Італії – 21.

Число хворих в Італії збільшилось до 889 осіб, хоча ще ввечері кількість заражених складала 821 людину.

Водночас за цей час вилікувались 46 осіб, що проживають в Італії. У Південній Кореї нині нарахували 2 931 інфікованих осіб. Зараз ця країна на 2-му місці за кількістю заражених, першим залишається Китаї. Після Кореї йде Італії та Іран.

Що передувало: Станом на 28 лютого від ускладнень, спричинених китайським коронавірусом COVID-19, у всьому світі померли 2858 людей. Завершили лікування та були виписані із лікарень 36 645 особи.

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